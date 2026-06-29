Afrique: Mondial 2026, carton (presque) plein pour le football africain

Neuf des dix équipes africaines engagées vont disputer les seizièmes de finale de cette Coupe du monde 2026. Seule la Tunisie est éliminée.

A formule historique, résultats historiques. Avec dix représentants africains, cette Coupe du monde, coorganisée par trois pays-fait inédit- réunissait quarante-huit nations, là encore un record. Et malgré des résultats en dents de scie, l'Afrique fait presque carton plein avec neuf équipes sur dix qualifiées pour les seizièmes de finale : l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, le Ghana, le Maroc et le Sénégal poursuivent leur aventure en Amérique du Nord.

Piteuse, avec 3 défaites, 12 buts encaissés pour 2 marqués, la Tunisie est déjà rentrée avec les bagages lourds de polémiques et de tensions.

Parmi les qualifiés, tirons notre chapeau au Maroc, invaincu dans un groupe C relevé. Les Lions de l'Atlas finissent à égalité avec le Brésil, après un nul initial (1-1), suivi de deux victoires sur l'Ecosse (1-0) et Haïti (4-2).

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Face à eux, désormais, les Pays-Bas.

Dans le groupe E, les Ivoiriens sont aux coudes à coudes avec l'Allemagne (6 points chacun). Si les Eléphants se sont inclinés face aux quadruples champions du monde (2-1, après avoir ouvert le score), ils ont ensuite fait le boulot contre l'Equateur et Curaçao.

Parmi les atouts de la Côte d'Ivoire, sa cohésion défensive, qui ne sera pas de trop pour défier la Norvège d'Haaland en 16e.

Deuxièmes d'un groupe A largement dominé par le Mexique, l'Afrique du Sud totalise 4 points. Timorés lors de leur premier match face à la Tricolor, les Bafana ont ensuite retrouvé les valeurs collectives qui font leur force face à la Tchéquie (0-0) et la Corée du Sud (1-0), mais n'ont marqué qu'un seul but en trois matches. Suffisant pour battre le Canada ce dimanche ?

Difficile d'estimer la valeur du parcours de l'Egypte dans son groupe G. Les Pharaons ont démarré fort, en dominant la Belgique pendant une mi-temps, avant de concéder le nul 1-1.

S'ils ont vaincu le signe indien en remportant la première victoire de leur histoire en Coupe du monde face à la modeste Nouvelle-Zélande (3-1), ils ont pioché face à une équipe d'Iran invaincu dans le tournoi (1-1).

Avec 5 points, l'objectif est rempli et le seizième de finale face à l'Australie semble à la portée des septuples champions d'Afrique.

Ce mois de juin 2026 restera définitivement gravé dans le marbre du football cap-verdien. Pour leur première participation à la Coupe du monde, les Requins Bleus ont vibré dans tous les sens : ils ont tenu tête à l'Espagne pour prendre leur premier point (0-0), ils ont marqué leurs deux premiers buts face à l'Uruguay (2-2). Ansi, ils ont gagné leur billet pour les seizièmes face à l'Arabie Saoudite, devanant au passage la plus petite nation (530 000 habitants) à se quaifier à une phase finale de la compétition.

Il ne leur manque donc que la première victoire pour cocher une case de plus. Mais pour cela, le Cap Vert devra battre l'Argentine de Messi.

Après une bonne entame de match face à la France, lors de la première journée, le Sénégal a ensuite subi la loi de Mbappé (1-3), puis d'Haaland (1-4). Au pied du mur, les finalistes de la CAN 2025 ont finalement arraché leur place pour le second tour en balayant une faible équipe d'Irak (5-0).

Huitième et dernier meilleur troisième, avec 3 points, le Sénégal n'a pas été à la hauteur de son rang dans cette phase de groupes, à cause, à en croire les observateurs, d'une atmosphère pas toujours favorable (retard de paiement du sélectionneur, délégation pléthorique au détriment du secteur sportif).

Au tour suivant, les Lions du Sénégal devront impérativement retrouver leur mordant pour se défaite des Diables rouges de Belgique.

Même constat pour l'Algérie, sixième meilleure troisième avec 4 points pris dans son groupe J. Certes, la défaite de la première journée face à l'Argentine de Messi, auteur d'un triplé, n'est pas honteuse en soi, mais le contenu livré par les Fennecs était déjà inquiétant.

Et la première heure de jeu du match face à la Jordanie a confirmé la tendance, jusqu'au réveil algérien initié par Benboulaoui et Gouiri (1-2). Cette victoire, puis le nul face à l'Autriche (3-3), permettent à l'Algérie de restent en Amérique et de se confronter à la Suisse, première du groupe B.

Avec son nul face au Portugal (1-1), la RDC avait fait naître beaucoup d'espoirs chez ses supporteurs et chez les suiveurs du football africain. Après son revers face à la Colombie (0-1) et sa victoire sur l'Ouzbékistan (3-1), il demeure difficile de jauger réellement le potentiel de l'équipe de Sébastien Desabre.

Troisième du groupe K, derrière la Colombie et le Portugal, ce qui n'est pas une infamie, la RDC a été repêchée au titre de meilleure troisième (4 pts). Sur sa route se dresse désormais l'Angleterre d'Harry Kane. L'occasion de montrer à tous que l'apport des binationaux est une vraie plus-value.

Dernier qualifié de la liste, le Ghana arrivait dans l'anonymat dû à son absence à la CAN 2025. Bon an, mal an, les Black Stars ont rallumé la lumière en battant le Panama (1-0) puis en prenant un point face à l'Angleterre (0-0). Privés de la deuxième place par la Croatie (défaite 1-2), les hommes de Carlos Queiroz poursuivent leur petit bonhomme de chemin qui les mènera à la Colombie en seizième de finale.

Le programme des seizièmes de finale

Dimanche 28 juin

19h : Afrique du Sud - Canada, SoFi Stadium - Los Angeles

Lundi 29 juin

17h: Brésil - Japon, NRG Stadium - Houston

20h 30: Allemagne - Paraguay, Gillette Stadium - Boston

Mardi 30 juin

01h: Pays-Bas - Maroc, Estadio BBVA - Monterrey

17h: Côte d'Ivoire - Norvège, AT&T Stadium - Dallas

21h: France - Suède, MetLife Stadium - New York / New Jersey

Mercredi 1er juillet

01h: Mexique - Equateur, Estadio Azteca - Mexico City

16h: Angleterre - RD Congo, Mercedes-Benz Stadium - Atlanta

20h: Belgique - Sénégal, Lumen Field - Seattle

Jeudi 2 juillet

00h: États-Unis - Bosnie-Herzégovine, Levi's Stadium - San Francisco

19h: Espagne - Autriche, SoFi Stadium - Los Angeles

23h: Portugal - Croatie, BMO Field - Toronto.

Vendredi 3 juillet

03h: Suisse - Algérie, BC Place - Vancouver

18h: Australie - Egypte, Dallas.

22h: Argentine - Cap-Vert, Hard Rock Stadium - Miami

Samedi 4 juillet

01h30: Colombie - Ghana, Arrowhead Stadium - Kansas City