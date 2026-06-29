Afrique: Eau, irrigation, hydroélectricité - Le Mono va enfin avoir son schéma directeur

28 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Bassin du Mono, partagé entre le Togo et le Bénin, va bénéficier d'un financement d'un million d'euros accordé par la Banque africaine de développement (BAD) via la Facilité africaine de l'eau (FAE).

Cet appui financera l'élaboration d'un Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et d'un plan d'investissement, deux outils destinés à mobiliser des financements plus importants pour le développement de l'irrigation, l'accès à l'eau potable, la production hydroélectrique et la restauration des écosystèmes du bassin transfrontalier.

D'une superficie de 24 300 km², le Bassin du Mono recèle un potentiel économique important, notamment autour du barrage de Nangbéto. Mais il subit des pressions croissantes : pollution, déforestation et effets du changement climatique menacent ses ressources et les populations riveraines qui en dépendent.

Au Togo, les interventions prévues ciblent la restauration des écosystèmes dégradés dans le sous-bassin de l'Amou. Au Bénin, elles porteront sur la lutte contre les plantes aquatiques envahissantes dans le lac Djétoé. La FAE est un fonds spécial créé pour aider les pays africains à améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à la gestion durable des ressources en eau.

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