Afrique: Première victoire et première qualification du pays en 16es de finale de la Coupe du monde

La République démocratique du Congo écrit son histoire de la plus belle manière, ce dimanche 28 juin 2026 à Atlanta (USA), en remportant son tout premier match de Coupe du monde face à l'Ouzbékistan. Pour la première fois aussi, le pays se qualifie pour les 16emes de finale de cette compétition planétaire.

La première mi-temps a été très difficile pour les hommes de Sebastien Desabre, noyés sous la pression des Ouzbèke. Dès la première minute du jeu, ils encaissent un but, qui, heureusement, a été annulé pour cause d'hors-jeu.

Il s'agit d'un signal fort de l'adversaire, qui a été négligé. A la dixième minute, E. Shomurodov frappe depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet de L. Mpasi.

Malgré leur possession de balle élevée, les Congolais n'ont pas pu réduire la marque. Et ils sont contraints d'aller aux vestiaires avec la charge de ce but matinal. RDC -Ouzbékistan (0-1).

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Au retour des vestiaires, le onze de départ congolais n'a pas été modifié. Cependant, la peur a change de camp sur le terrain. Les Congolais maintiennent leur pressing dans le camp ouzbèke, jusqu'à obtenir l'égalisation un superbe tir de B. Cipenga (53').

La RDC alourdit la marque grâce à un penalty transformé par Y. Wissa (68'). Comme si cela ne suffisait pas, Sebastien Desabre opère un triple changement tactique :

S. Moutoussamy sort et N. Mukau entre

B. Cipenga est remplacé par T. Bongonda

N. Mbuku cède à E. Meschack.

Dans le temps additionnel (90'+1), Y. Wissa signe son doublé qui rassure les Congolais. L'attaquant tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation et il loge le ballon dans le coin inférieur droit du filet.

Lorsque l'arbitre siffle le coup final, le score est de 3-1, en faveurs des Léopards. Ces derniers sont donc qualifiés pour les 16emes de finale du Mondial 2026, un exploit historique. La dernière participation du pays à cette compétition à 1974. A l'époque, les Léopards n'avaient marqué aucun but.