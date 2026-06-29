Mali: De graves abus commis dans un contexte de reprise des combats

communiqué de presse

Nairobi — L'armée et ses alliés, ainsi que les groupes armés islamistes, commettent des violations en toute impunité

Les groupes armés islamistes ainsi que les forces armées maliennes et leurs alliés ont commis de graves abus contre des civils depuis l'intensification des combats au Mali en avril 2026, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.

Le 25 avril, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM) lié à Al-Qaïda a mené des attaques coordonnées à travers le Mali. Le GSIM s'est associé aux combattants touaregs du Front de libération de l'Azawad (FLA), qui cherchent à renverser la junte militaire dirigée par le général Assimi Goïta et soutenue par des combattants russes d'Africa Corps (anciennement le groupe Wagner).

Toutes les parties ont attaqué illégalement des civils et certaines parties ont détruit et pillé leurs maisons et leurs commerces. Le 28 avril, le GSIM a annoncé un « siège total » de la capitale, Bamako, a menacé de tuer les civils entravant ses opérations et a attaqué des véhicules civils. Les forces armées maliennes ont répondu par des représailles manifestes contre les communautés peules et par deux frappes aériennes manifestes faisant des victimes civiles.

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« Alors que les combats s'embrasent à nouveau, les parties belligérantes au Mali commettent une fois de plus de graves abus contre les civils, répétant les anciens schémas de violence à l'encontre des civils », a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch. « Toutes les parties sont tenues de respecter le droit international humanitaire, de prendre toutes les mesures possibles pour éviter des dommages aux civils et de faciliter l'accès à l'aide humanitaire. »

Human Rights Watch a mené des entretiens à distance avec 34 personnes entre le 26 avril et le 9 juin, dont 30 témoins d'abus, ainsi que des membres de la société civile, des chefs communautaires et des journalistes. Human Rights Watch a également vérifié et géolocalisé quatre vidéos mises en ligne et six photographies et a analysé des images satellites montrant des abris détruits. Human Rights Watch a adressé un courrier au ministre de la Justice du Mali le 11 juin mais n'a reçu aucune réponse.

Le 25 avril, des affrontements opposant le GSIM et des combattants alliés du FLA aux forces de l'armée malienne et de l'Africa Corps dans les villes de Gao et de Kidal, dans le nord du pays, ont tué 13 civils et blessé au moins 25 autres. Entre le 6 et le 21 mai, des combattants du GSIM ont incendié plus de 40 véhicules civils en route pour Bamako, accusant les passagers d'avoir enfreint le siège de la capitale, et ont exécuté publiquement un homme dans la ville de Tonka, dans le nord du pays. Entre le 14 et le 17 mai, l'armée a également mené de manière abusive des opérations de contre-insurrection à l'encontre des communautés peules dans le centre du Mali, tuant 38 civils, dont 23 enfants. L'armée malienne a procédé à deux frappes de drones présumées dans le centre du pays, dans les villages de Guimbé le 25 avril, tuant 12 enfants et adolescents, et de Tené le 17 mai, tuant 10 hommes et femmes.

Un homme de 38 ans à Kidal a raconté avoir entendu des coups de feu tôt le 25 avril, qui se sont transformés en combats violents lorsque les combattants du GSIM et du FLA sont entrés dans la ville, ont attaqué la base militaire et ont pillé le marché de la ville, tandis que les forces maliennes et de l'Africa Corps ripostaient. « J'ai été touché par des balles à l'épaule droite et à la cuisse gauche », a-t-il expliqué. « Je ne sais pas qui m'a tiré dessus parce que les coups de feu venaient de toutes les directions, mais je sais que des soldats m'ont évacué vers l'hôpital de Gao par hélicoptère. »

Le 14 mai, le porte-parole du FLA, Mohamed El Maouloud Ramadane, a déclaré à Human Rights Watch : « Nous avons pris suffisamment de mesures pour que les civils ne soient pas des victimes collatérales des combats. Nous avons écrit plusieurs fois aux communautés situées aux alentours de la ville [de Kidal] pour leur demander de la quitter et de ne pas s'approcher des emprises militaires. »

Dans la nuit du 17 mai, une munition explosive, apparemment larguée par un drone qui aurait été commandé par l'armée, a tué au moins 10 civils dans le village de Tené, alors que les habitants étaient réunis pour un mariage traditionnel. Le marié, qui était parti avec d'autres chercher sa fiancée et les victuailles pour le mariage, figurait parmi les victimes. « J'ai entendu un bruit venant du ciel puis une explosion ; ensuite il y a eu des cris partout », a raconté un homme de 45 ans. « Nous nous sommes précipités là-bas et nous avons constaté que les dégâts étaient énormes, avec des morts et des blessés. »

Human Rights Watch a précédemment documenté des frappes de drones menées par les forces militaires maliennes qui ont fait des victimes civiles.

Le 9 mai, 10 jours après que le GSIM a proclamé le début du siège de Bamako, des combattants du GSIM ont incendié au moins 40 véhicules civils dans le village de Zambougou, à environ 60 kilomètres de la capitale. Le passager d'un bus, âgé de 43 ans, a indiqué : « Un djihadiste a dit : "Ne vous avions-nous pas prévenu que Bamako est en état de siège ? Descendez !" Puis ils ont mis le feu aux bus. » Il n'y avait pas de forces militaires dans les environs et aucun des véhicules ne transportait d'armes ou de matériel militaire.

Depuis septembre 2025, le GSIM a coupé les approvisionnements en carburant vers le Mali en bloquant et attaquant les convois de camions-citernes en provenance des pays voisins et en tuant des chauffeurs, ce qui a déclenché de graves pénuries qui ont interrompu les transports, perturbé l'éducation et l'accès à l'électricité et paralysé la vie quotidienne à Bamako et ailleurs. Bien que le droit de la guerre n'interdise pas les sièges, les parties belligérantes doivent prendre toutes les précautions possibles pour éviter de nuire aux civils et respecter les principes de distinction et de proportionnalité. Les tactiques de siège qui empêchent les civils d'avoir accès aux produits essentiels à leur survie sont interdites.

Dans une réponse à Human Rights Watch datant du 15 juin, le GSIM a indiqué que les civils « violant certaines des règles d'ordre mises en place par le GSIM dans les zones qu'il contrôle ou qu'il assiège [...] sont dissuadés proportionnellement à la violation commise conformément aux préceptes de la charia [loi islamique] concernant les contrevenants - avec indulgence dans certains cas et strictement dans d'autres. »

Toutes les parties au conflit armé malien sont soumises au droit international humanitaire, notamment à l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et au droit de la guerre coutumier. Les attaques délibérées ou aveugles contre des civils ou des biens de caractère civil sont interdites. Les individus qui commettent des violations graves du droit de la guerre avec une intention criminelle ou qui sont impliqués au titre de la responsabilité de commandement peuvent faire l'objet de poursuites pour crimes de guerre.

Les partenaires internationaux du Mali, y compris les Nations Unies et l'Union africaine (UA), devraient travailler en étroite collaboration avec l'Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali et la Commission nationale des droits de l'homme du Mali pour documenter les graves atteintes aux droits humains commises par toutes les parties, et pour faire pression sur les autorités afin que des enquêtes sur les responsables de ces violations soient menées.

« L'impunité de longue date continue d'alimenter le cycle des abus contre les civils au Mali », a conclu Ilaria Allegrozzi. « L'ONU et l'UA devraient soutenir les efforts indépendants de reddition des comptes, notamment une mission d'établissement des faits visant à jeter les bases pour des enquêtes et des poursuites criminelles. »

Pour plus de précisions sur le conflit armé et les récentes attaques au Mali, veuillez lire la suite.

Conflit armé au Mali

Depuis 2012, les gouvernements successifs au Mali combattent les groupes armés islamistes et séparatistes. En 2024, le GSIM, une coalition liée à Al-Qaïda cherchant à étendre la domination islamiste à travers le Sahel, et le FLA, une coalition séparatiste touareg visant l'indépendance du nord du Mali, ont conclu une alliance malgré leurs différences idéologiques et ont uni leurs forces lors de l'offensive d'avril 2026. Leur coopération porte sur des transferts d'armes, l'entraînement et le partage de renseignements, entre autres.

Après les coups d'État menés en 2020 et 2021, le général Goïta a expulsé les forces françaises et onusiennes, renforcé les liens avec la Russie et mis fin à un accord de paix signé neuf ans auparavant avec des groupes armés majoritairement touaregs. Depuis 2021, la junte s'appuie sur le groupe Wagner lié à la Russie, rebaptisé Africa Corps après la mort du fondateur du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, en 2023 et placé sous le contrôle direct du ministre de la Défense russe.

Human Rights Watch a documenté de manière détaillée les abus généralisés commis par le GSIM, les forces maliennes ainsi que les combattants russes et les milices ethniques alliés. Les victimes d'abus graves ont un accès limité, voire inexistant, à la justice. Les autorités militaires n'ont pas poursuivi les auteurs de graves violations, ce qui favorise l'impunité et encourage les commandants responsables d'abus. Le retrait du Mali du bloc régional de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en janvier 2025 et sa sortie de la Cour pénale internationale annoncée en septembre 2025 ont encore réduit l'accès à la justice.

Combats récents

Le 25 avril 2026, le GSIM a lancé des attaques coordonnées à travers le Mali. À Kati, au nord de Bamako, des combattants ont organisé un attentat à la voiture piégée qui a tué le ministre de la Défense, le général Sadio Camara. Le GSIM a attaqué les villes de Mopti et Sévaré dans le centre du pays et, aux côtés des forces du FLA, les villes du nord de Kidal et de Gao.

Lors des combats contre les forces maliennes à Kidal, les combattants du GSIM et du FLA ont pillé le marché. À Gao, deux voitures ont explosé près d'un camp de personnes déplacées internes, tuant six civils, en blessant six autres et détruisant au moins dix maisons. « Les abris [dans le camp de personnes déplacées] [...] ont été détruits », a décrit un homme de 50 ans. « J'étais le premier sur les lieux. [...] [N]ous avons évacué les blessés vers l'hôpital régional de Gao et enterré les morts au cimetière de Gao aux alentours de 16 heures. [...] Les victimes ont été touchées [...] par les débris d'un des véhicules. »

Un homme de 43 ans pris dans les combats à Gao a expliqué qu'il était sorti pour aider les personnes coincées à l'intérieur des maisons détruites par une voiture apparemment piégée par des combattants du GSIM, mais que « les soldats postés de l'autre côté de la rue ont ouvert le feu ». Il a expliqué : « Je ne sais pas s'ils tiraient sur moi ou sur les rebelles, mais j'ai quand même reçu trois balles dans les chevilles. »

Un autre homme, âgé de 43 ans, a raconté que les soldats ont tué son fils adolescent à Gao : « Je suis choqué par les auteurs de cette attaque, mais aussi par l'armée malienne, qui ne fait aucune distinction entre civils et soldats. » Il a ajouté : « Lorsque les assaillants ont été repoussés, l'armée est restée dans les rues [...] tirant sur tout ce qui bougeait. [...] Vers 10 heures du matin, [...] mon fils est sorti en courant [et] les soldats lui ont tiré dessus. Il a été touché au dos [...] il est décédé vers 14 heures. »

Deux jours plus tard, les combattants russes se sont retirés de Kidal après avoir conclu un accord avec le GSIM et le FLA, laissant la ville sous le contrôle des insurgés. Environ 200 soldats maliens ont été abandonnés à Kidal et faits prisonniers. Le GSIM et le FLA se sont également emparés des villes du nord de Tessalit et Tessit. À Bamako, le GSIM a attaqué une base aérienne militaire près de l'aéroport international et a tenté d'avancer vers le palais présidentiel, mais les forces maliennes et les combattants russes ont repoussé l'attaque.

Dans sa réponse à Human Rights Watch datant du 15 juin, le GSIM a déclaré : « Il ne peut y avoir de guerre sans coûts humains. [...] Il n'est possible d'atteindre [la paix] qu'après une longue attrition, des douleurs et des tragédies qui touchent tous les membres de la société, de tous les segments et toutes les affiliations, qu'ils soient civils ou militaires. »

Abus commis par le GSIM

Attaques contre des véhicules civils

Zambougou, région de Ségou, le 9 mai

D'après des témoins, le 9 mai, le GSIM a incendié au moins 40 véhicules civils, y compris des voitures, des bus et des camions, dans le village de Zambougou. « Ils nous ont ordonné de descendre et nous ont dit de continuer à pied parce qu'ils avaient décrété un embargo sur Bamako », a raconté un homme de 45 ans qui se rendait à Bamako. « Après qu'ils ont mis le feu aux bus, l'air est devenu irrespirable. [...] Certains ont essayé de sortir des bagages, mais en vain [...] les flammes s'étaient propagées. »

Une femme de 45 ans a expliqué que sa voiture suivait des forces militaires qui se dirigeaient vers Zambougou pour secourir les passagers dont les véhicules avaient été incendiés. « J'ai compté au moins 35 véhicules brûlés, principalement des bus », a-t-elle indiqué. « Un camion-remorque transportant des moutons a attiré mon attention : les animaux brûlaient à l'intérieur. »

Human Rights Watch a géolocalisé une série de quatre vidéos diffusées en ligne à Zambougou ; on peut y voir au moins 16 bus et camions en feu ou calcinés.

Koumantou, région de Sikasso, le 9 mai

Deux passagers se rendant à Bamako dans des bus distincts ont décrit que, vers 11 heures du matin, des combattants du GSIM ont arrêté trois bus qui venaient de quitter Koumantou pour rejoindre Bamako, éloignée d'environ 240 kilomètres. Les combattants ont ordonné à tous les passagers et aux conducteurs de descendre, puis ont mis le feu aux bus. « Ils nous ont dit que le siège [de Bamako] avait été décrété, mais que, comme nous avons continué à prendre la route, ce qui nous arrivait était [...] notre responsabilité », a relaté un homme de 53 ans. « Ils ont brûlé notre bus, mais ils n'ont fait de mal à personne. »

Exécution publique

Tonka, région de Tombouctou, le 21 mai

Le 21 mai, vers 19 h 30, deux combattants du GSIM ont enlevé Abdoul Salam Maïga, un maitre coranique de l'ethnie songhaï âgé de 48 ans, alors qu'il discutait avec des amis près du marché de Tonka. Environ une heure plus tard, ils l'ont ramené les yeux bandés sur la place centrale et l'ont exécuté devant des habitants terrifiés.

« Nous avons récupéré son corps vers 23 heures sur la place publique, avec une balle dans la tête », a raconté un homme de 45 ans. « Ceux qui ont été forcés de regarder m'ont dit que les djihadistes sont revenus à bord de cinq motos avec Abdoul Salam et l'ont conduit sur la place réservée aux festivités publiques où ils l'ont abattu. »

« Abdoul Salam Maïga avait dénoncé les pratiques déviantes des djihadistes, qui vont à l'encontre de l'islam », a indiqué un ami du maitre décédé. « C'est pour ça qu'ils l'ont tué. »

D'autres habitants pensent que le meurtre d'Abdoul Salam Maïga pourrait être lié aux tensions de longue date entre les communautés songhaï et bella à Tonka. Les Songhaï sont largement considérés comme les fondateurs de la ville, tandis que les Bella, un sous-groupe du peuple touareg, ont toujours été perçus comme les descendants des communautés asservies de la région. Alors que les groupes armés islamistes ont gagné en puissance et en armement dans la région, ils ont aussi recruté massivement au sein des communautés bellas, provoquant un changement de dynamique du pouvoir, ce qui, selon les habitants, pourrait avoir contribué au meurtre du maitre coranique songhaï.

En novembre 2025, à Tonka, des combattants du GSIM avaient enlevé puis exécuté publiquement Mariam Cissé, une influenceuse sur les réseaux sociaux issue de la communauté songhaï, l'accusant de collaborer avec l'armée malienne.

Abus commis par l'armée malienne

Sarkala Werè, région de Ségou, le 14 mai

Le 14 mai, vers 9 heures du matin, des dizaines de soldats maliens à bord d'au moins 10 pick-up, accompagnés de miliciens dozos sur une vingtaine de motos, sont entrés dans le village de Sarkala Werè et ont tiré sur les civils qui tentaient de fuir ou de se cacher. Ils ont tué au moins 31 civils peuls, y compris 23 enfants, dont 13 âgés de moins de 10 ans, et une femme, ont incendié des maisons et ont volé près de 700 animaux. Deux survivants ont déclaré que, bien que le GSIM opère aux alentours de Sarkala Werè, aucun combattant du GSIM ne se trouvait dans le village avant ou pendant l'attaque, qui, selon eux, a visé les habitants uniquement parce qu'ils étaient Peuls. L'attaque a provoqué le déplacement de l'ensemble de la communauté.

Les groupes armés islamistes, y compris le GSIM, ont longtemps recruté dans les communautés peules de la région. Les autorités maliennes et les milices ethniques qui leurs sont alliées ont à plusieurs reprises assimilé les civils peuls aux combattants islamistes pour justifier les meurtres et autres abus graves.

Les Dozos, ou « sociétés de chasseurs traditionnels », composés en grande partie de membres de l'ethnie bambara, opèrent en tant que milices d'autodéfense dans les régions de Ségou et Mopti depuis 2014. Human Rights Watch a documenté les abus répétés commis par des membres dozos à l'encontre de civils peuls, ainsi que des cas dans lesquels des Dozos et d'autres milices ont agi en tant que mandataires des forces armées maliennes.

Selon des témoins, les soldats et les miliciens sont arrivés en provenance de Dougabougou, à environ 15 kilomètres au nord de Sarkala Werè, et se sont divisés en deux groupes, dont l'un s'est positionné dans une forêt voisine. Les habitants ont raconté que les civils peuls avaient l'habitude de s'enfuir dans la forêt à l'approche de l'armée en raison des abus répétés contre leur communauté. Ils pensaient que les soldats avaient anticipé leurs itinéraires pour s'échapper et organisé l'attaque en conséquence.

Un homme de 65 ans a reconnu les Dozos à leurs vêtements traditionnels « avec un chapeau à cornes et des grigris [amulettes] ». Il a raconté :

Les Dozos et les soldats ont juste ouvert le feu. [...] Je me suis enfui et je n'ai pas été touché par les balles. Ils nous ont poursuivis - hommes, femmes et enfants. Nous nous sommes tous mis à courir vers la forêt. [...] Quand nous y sommes arrivés, les soldats qui s'y cachaient ont commencé à nous tirer dessus [...] un par un, à bout portant.

Un homme de 36 ans a déclaré que les assaillants « nous ont poursuivis comme des chasseurs poursuivant les pintades dans la brousse ». Il a ajouté qu'il a vu des soldats tirer sur son fils avant de s'enfuir dans la forêt, où il s'est caché. Il est revenu au village vers 17 heures pour trouver les lieux « dans la désolation totale » :

Mon seul garçon avait été tué d'une balle dans le ventre. [...] J'ai trouvé son corps gisant [...] à seulement 200 mètres devant la maison. [...] Nous avons attendu la nuit pour commencer à ramasser les corps dans le village et ses environs. Nous avons d'abord retrouvé 24 corps, tous des enfants, à l'exception d'une femme. [...] Le lendemain matin, nous avons cherché d'autres corps dans la forêt. Nous avons fini par en découvrir sept, tous des hommes. [...] Alors nous avons mis tous les enfants dans une fosse commune et les hommes dans une autre fosse commune et la femme a été enterrée seule à côté des enfants.

Human Rights Watch a examiné une vidéo montrant vraisemblablement les corps de victimes de Sarkala Werè, qui a été filmée dans la nuit du 14 mai. La vidéo, éclairée par une lampe de poche, montre au moins 14 corps, probablement tous des hommes ou jeunes hommes, portant des vêtements civils. On y voit au moins un enfant. Human Rights Watch n'a pas pu confirmer la date ni le lieu de cette vidéo.

Des témoins ont également déclaré que l'armée et les miliciens avaient brûlé au moins 10 huttes de paille et volé du bétail. Les images satellites du 20 mai analysées par Human Rights Watch révèlent au moins 25 huttes de paille incendiées dans le village.

Une organisation malienne de défense des droits humains et des médias internationaux ont également fait état de l'incident. Le chef d'état-major de l'armée malienne n'a commenté aucune des opérations dans le secteur.

Human Rights Watch a reçu une liste établie par des habitants avec les noms des 31 victimes, dont 23 enfants, âgés de 2 à 16 ans, 7 hommes, âgés de 35 à 76 ans, et une femme de 40 ans.

Guirowel, région de Mopti, le 17 mai

Le 17 mai, vers 6 heures du matin, des soldats maliens sont arrivés à bord d'au moins 4 pick-up et d'une centaine de motos et ont encerclé Guirowel, un village peul dans une zone contrôlée par le GSIM. Les soldats venaient de la direction de Sévaré, à 15 kilomètres au sud de Guirowel. Ils ont ouvert le feu sur des villageois qui se trouvaient à l'extérieur de leurs maisons, tuant sept hommes et provoquant la fuite de tous les habitants. Deux témoins ont raconté que certains soldats ont tenté de faire cesser les tirs, mais d'autres ont continué à tirer. Après les meurtres, les soldats ont rassemblé une dizaine d'hommes, mais les ont libérés et ont quitté le village vers 9 heures du matin.

Un homme de 50 ans dont le frère a été tué sommairement par les soldats a expliqué :

J'ai entendu les soldats se crier les uns aux autres, en bambara : « Arrêtez de tirer ! Juste attrapez-les ! » Malheureusement, le mal était déjà fait. [...] Lorsque les soldats des quatre pick-up sont allés plus loin dans le village, les ordres ont changé et ils ont commencé à nous rassembler, avant de changer d'avis à nouveau et de nous laisser partir. [...] Mon frère est sorti [de la maison] et [...] a été abattu sous mes yeux.

Un autre homme, âgé de 45 ans, a raconté avoir vu des soldats tirer mortellement sur son frère de 28 ans dans l'abdomen « juste devant chez lui ». Il a précisé que, lorsque les militaires sont partis, « nous avons récupéré les corps et les avons transportés au cimetière [et] avons procédé à l'enterrement de chaque victime vers 16 heures ». Il a ajouté qu'avant de partir, les soldats « nous ont avertis : "Pour aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose. La prochaine fois que nous viendrons et que nous vous trouverons ici, nous tuerons tout le monde." »

Human Rights Watch a examiné une liste établie par des habitants avec les noms des sept victimes, tous des hommes peuls âgés de 28 à 47 ans. Human Rights Watch a également analysé deux photographies montrant les corps de deux hommes, fournies par leurs familles.

Deux témoins ont indiqué que les militaires avaient attaqué Guirowel à deux reprises avant l'attaque du 17 mai, à savoir le 3 mai, lorsqu'ils ont brûlé la maison d'un homme qu'ils accusaient d'avoir des liens avec le GSIM, et le 10 mai, lorsqu'ils ont fouillé des maisons. Les villageois ont déclaré avoir fait part de leurs préoccupations concernant la conduite des soldats aux autorités militaires locales, qui leur ont assuré que l'armée était là pour protéger les civils.

Frappes de drones militaires présumées

Le Mali possède et utilise des drones Bayraktar TB2 de fabrication turque depuis 2022.

Guimbé, région de Mopti, le 25 avril

Dans la soirée du 25 avril, une munition explosive, apparemment larguée par un drone militaire, a frappé un groupe de combattants du GSIM et de civils près des berges de la rivière Bani dans le village de Guimbé, à quatre kilomètres au sud de la ville de Mopti, tuant au moins 12 enfants et adolescents et plusieurs combattants. Quatre témoins ont raconté que des combattants du GSIM étaient actifs dans la ville de Mopti ce jour-là, occupant brièvement les bureaux du gouvernement et attaquant une banque, et qu'au moment de la frappe, « une colonne de djihadistes » traversait la rivière « de manière désordonnée ».

Un homme de 49 ans dont le fils de 18 ans a été tué dans la frappe a déclaré :

Les cinq enfants qui étaient autour de la moto sont morts [...] Il y avait aussi de jeunes enfants qui se baignaient. Ils ont été touchés par des fragments. Nous avons retrouvé certains enfants morts dans l'eau. Certains ont été coupés en morceaux, leurs corps déchiquetés. Quant aux cinq enfants qui lavaient la moto, nous ne les avons reconnus que par leurs têtes, leurs pieds et leurs chaussures. Quant aux jeunes enfants, certains avaient été touchés à l'abdomen, d'autres à la tête.

Un homme de 45 ans a décrit qu'il a entendu un sifflement suivi d'une forte explosion : « Des femmes se sont mises à crier et la nouvelle s'est répandue très vite. [...] Nous avons trouvé 12 enfants morts sur-le-champ, dont mon enfant de 8 ans [...] [qui] respirait encore un peu. Mais quand je l'ai pris dans mes bras, il est mort. »

Un autre homme a raconté :

Le soir, nous n'avons pas pu enterrer les morts parce que le drone était revenu survoler le village, alors par peur, le chef du village nous a tous ordonné de rentrer chez soi. Le lendemain, nous avons enterré tous les corps au nord du village, non loin de la rivière. Pas tous dans la même fosse commune. Les corps déchiquetés, rassemblés dans des brouettes, ont été enterrés ensemble dans une fosse commune. Les autres, les corps entiers, chacun dans sa propre tombe.

Human Rights Watch a examiné une liste établie par des témoins avec les noms des 12 victimes, tous des garçons âgés de 8 à 18 ans.

Tené, région de San, le 17 mai

Vers 21 heures le 17 mai, une munition explosive, apparemment larguée par un drone qui aurait été commandé par l'armée, a frappé une cour dans la petite ville de Tené, où des personnes s'étaient réunies pour une fête de mariage communautaire, tuant 10 civils et en blessant 10 autres. Parmi les personnes tuées se trouvait le marié, qui s'était rendu en moto au domicile de la fiancée.

Le GSIM opère autour de Tené, mais trois témoins ont déclaré qu'il n'y avait pas de combattants islamistes ou d'autres hommes armés au mariage. Des sources informées ont indiqué qu'au moment de l'attaque, un groupe de combattants du GSIM se dirigeait vers Tené à moto, apparemment avec leurs phares éteints.

Les témoins ont déclaré qu'un drone gris, en forme de petit avion, survolait Tené depuis 18 heures. « Le drone volait haut dans le ciel », a raconté un homme de 50 ans. « J'ai entendu quelque chose comme un bourdonnement, puis l'explosion, qui venait de l'endroit où se trouve le marché aux bestiaux. »

Un homme de 45 ans qui s'est précipité sur les lieux a expliqué qu'il avait trouvé « de jeunes hommes et femmes morts, leurs corps déchirés, leurs têtes brisées, leurs ventres ouverts et des personnes gravement blessées qui hurlaient ». Il a ajouté que « des animaux ont également été tués et qu'au moins 10 motos ont été brûlées ».

« Le lendemain, nous avons procédé à l'enterrement », a relaté un homme de 34 ans. « Nous avons creusé 10 tombes au cimetière et nous avons prié pour les victimes. »

Human Rights Watch a géolocalisé le lieu de la frappe sur la base des témoignages et d'une série de six photographies publiées par un média local montrant deux maisons endommagées, un mur détruit et deux motos calcinées dans une cour résidentielle.

Human Rights Watch a examiné une liste établie par des habitants de 10 personnes tuées : 6 femmes, âgées de 18 à 34 ans, et 4 hommes, âgés de 18 à 23 ans.