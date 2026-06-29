Sénégal: Amy Mara Dièye promet de redynamiser la pêche artisanale et de faire de l'économie maritime un 'hub stratégique'

Kaolack — La ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Amy Mara Dièye, a promis, samedi à Kaolack, de redynamiser la pêche artisanale et faire de l'économie maritime un "hub stratégique".

"Le président de la République nous a demandés de redynamiser la pêche artisanale, de régulariser la pêche industrielle et de faire de l'économie maritime un hub stratégique de référence", a-t-elle notamment soutenu. Pour y arriver, elle compte s'appuyer sur l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050", le nouveau référentiel des politiques publiques, qui vise à "bâtir une économie souveraine, inclusive et résiliente". Amy Mara Dièye était samedi à Kaolack dans le cadre d'une série de visites de courtoisie à des autorités administratives et religieuses de la commune.

"On est venu au pouvoir avec un projet qui a été institutionnalisé avec la stratégie nationale de développement adossée sur l'Agenda de transformation, avec une lettre de politique sectorielle que j'ai trouvée sur place et qui est déclinée en quatre axes stratégiques", a indiqué Amy Mara Dièye.

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"Sur la base de ces quatre axes stratégiques, je sais comment faire pour dérouler ma mission, conformément à l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050", a-t-elle dit au terme d'une série de visites de courtoisie. Dans son agenda figure également la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, une pratique mondiale majeure qui menace gravement les écosystèmes marins et l'économie bleue.