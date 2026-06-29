Sénégal: Mbane - Vers la construction d'un centre de santé équipé et doté d'un personnel qualifié

Mbane — Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Ibrahima Sy, a annoncé, samedi, que le gouvernement entend renforcer les infrastructures sanitaires dans la zone de Mbane par la construction d'un centre de santé équipé, qui sera doté d'une ambulance et d'un personnel qualifié.

"Le gouvernement entend poursuivre cette stratégie en renforçant les infrastructures sanitaires dans la zone, notamment par la construction d'un centre de santé, avec un équipement, un personnel qualifié et une ambulance", a dit le ministre. M. Sy s'exprimait lors d'une visite à l'hôpital militaire de campagne déployé à Mbane, en compagnie de son homologue des Forces armées, Yankoba Diémé. Le ministre de la Santé a rappelé que l'hôpital militaire de campagne est né d'une volonté de renforcer l'accès aux soins dans les localités "insuffisamment couvertes par l'offre de santé".

Selon lui, l'hôpital militaire de campagne devient une solution d'urgence lorsqu'une population est éloignée des structures de santé, une manière de porter assistance aux habitants. "Cette initiative participe également de la politique de souveraineté sanitaire prônée par les autorités en favorisant le développement du capital humain grâce à une meilleure prise en charge sanitaire des populations", a ajouté Ibrahima Sy.

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Le ministre a indiqué que les précédents déploiements de l'hôpital militaire de campagne ont enregistré des résultats "extraordinaires", permettant non seulement de soigner les patients, mais aussi de recueillir des données utiles à la planification des politiques publiques de santé. Ibrahima Sy a également insisté sur la nécessité de renforcer les actions de prévention, estimant que les consultations organisées par l'hôpital militaire permettent un dépistage précoce de nombreuses pathologies.

De son côté, le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a présenté cette initiative comme une traduction concrète de la vision d'un "Sénégal juste, prospère et souverain", mettant l'accent sur la justice sociale. "La justice, c'est aussi et surtout celle sociale. Le déploiement de l'hôpital militaire de campagne permet de réduire les inégalités territoriales en matière d'accès aux soins", a salué le ministre des Forces armées.

Il a également relevé que les données collectées durant cette campagne médicale constitueront des outils précieux d'aide à la décision pour les autorités sanitaires. Yankhoba Diémé a enfin encouragé le renforcement de la coopération entre les ministères de la Santé et des Forces armées afin de poursuivre le déploiement d'initiatives similaires au profit des populations vivant dans les zones les plus enclavées du pays.