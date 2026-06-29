Afrique: Mondial 2026 - Première confrontation entre Lions et Diables rouges, mercredi à Seattle

La rencontre des seizièmes de finale entre les Lions du Sénégal et les Diables rouges de la Belgique au Mondial 2026, mercredi au Lumen Field Stadium de Seattle, sera la première confrontation entre les deux équipes.

L'équipe nationale du Sénégal a terminé troisième du groupe I, derrière la France et la Norvège. Les champions d'Afrique ont démarré le Mondial par deux défaites contre la France (3-1), et la Norvège (3-2). Le large succès contre l'Irak (5-0) a permis aux Lions de finir dans le lot des huit meilleurs troisièmes. Du coup, ils ont hérité des Diables rouges de la Belgique, premiers de leur groupe G après une victoire sur la Nouvelle-Zélande, un match nul face à l'Égypte et l'Iran.

Cette rencontre sera aussi un moment de retrouvailles entre des joueurs des deux pays, partenaires en club, mais aussi entre un entraîneur et son ancien joueur. L'entraineur de Belgique, Rudi Garcia, va retrouver son ancien joueur Idrissa Gana Gueye. Le technicien français avait lancé le milieu de terrain sénégalais dans le grand bain professionnel en 2010 à Lille (élite française). Avec Garcia, Idrissa Gana Gueye a remporté le doublé Coupe-championnat avec ce club en 2011.

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A plusieurs reprises, le technicien français a vanté les qualités et le parcours de son ancien protégé. Mercredi, les deux vont se retrouver le temps des seizièmes de finale. Idrissa Gana va aussi retrouver son ancien partenaire à Everton le milieu Amadou Onana.

Né à Dakar en 2001, le natif du populeux quartier de Colobane qui évolue actuellement à Aston Villa était très proche du vice-capitaine des Lions à Everton. Leurs discussions en wolof (langue locale au Sénégal) dans les vestiaires ont été relayées par les réseaux sociaux à plusieurs reprises Le défenseur Kalidou Koulibaly a lui aussi des attaches en Belgique où il a défendu les couleurs du club de Genk entre 2012 et 2014 avant de rejoindre Naples (Italie). D'autres joueurs des deux équipes, anciens partenaires en club, vont se croiser, comme l'attaquant Romelu Lukaku et Édouard Mendy, deux anciens de Chelsea.