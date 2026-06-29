Afrique: Mondial 2026 - Sénégal-Belgique, Pays-Bas-Maroc, Côte d'Ivoire-Norvège...le tableau complet des 16es de finale

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a livré son verdict. Trente-deux des quarante-huit sélections engagées poursuivent désormais l'aventure en seizièmes de finale, dont le Sénégal, qualifié pour la phase à élimination directe. Les rencontres se disputeront du 28 juin au 4 juillet dans plusieurs villes des États-Unis, du Canada et du Mexique.

Le coup d'envoi de cette nouvelle étape sera donné ce dimanche 28 juin avec l'affiche entre le Canada et l'Afrique du Sud à Los Angeles. Le nouveau format de la compétition, élargie à 48 équipes, a entretenu le suspense jusqu'au terme de la phase de groupes, les huit meilleurs troisièmes ayant décroché les derniers billets pour les matchs à élimination directe. Plusieurs affiches promettent des confrontations de haut niveau. Le Brésil défiera le Japon, la France sera opposée à la Suède, tandis que le Portugal croisera la Croatie. Les champions du monde argentins affronteront le Cap-Vert, novice à ce stade de la compétition.

Le Sénégal, de son côté, retrouvera la Belgique le mercredi 1er juillet à Seattle. Les Lions tenteront de poursuivre leur parcours face à une sélection belge réputée pour son expérience dans les grandes compétitions.

Programme des 16es de finale

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Dimanche 28 juin

21h : Afrique du Sud - Canada (Los Angeles)

Lundi 29 juin

19h : Brésil - Japon (Houston)

22h30 : Allemagne - Paraguay (Boston)

Mardi 30 juin

3h : Pays-Bas - Maroc (Monterrey)

19h : Côte d'Ivoire - Norvège (Dallas)

23h : France - Suède (New York)

Mercredi 1er juillet

3h : Mexique - Équateur (Mexico)

18h : Angleterre - RD Congo (Atlanta)

22h : Belgique - Sénégal (Seattle)

Jeudi 2 juillet

2h : États-Unis - Bosnie-Herzégovine (Santa Clara)

21h : Espagne - Autriche (Los Angeles)

Vendredi 3 juillet

1h : Portugal - Croatie (Toronto)

5h : Suisse - Algérie (Vancouver)

20h : Australie - Égypte (Dallas)

Samedi 4 juillet