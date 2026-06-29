Afrique: Mondial 2026 - Sénégal-Belgique, Pays-Bas-Maroc, Côte d'Ivoire-Norvège...le tableau complet des 16es de finale

28 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.Gueye

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a livré son verdict. Trente-deux des quarante-huit sélections engagées poursuivent désormais l'aventure en seizièmes de finale, dont le Sénégal, qualifié pour la phase à élimination directe. Les rencontres se disputeront du 28 juin au 4 juillet dans plusieurs villes des États-Unis, du Canada et du Mexique.

Le coup d'envoi de cette nouvelle étape sera donné ce dimanche 28 juin avec l'affiche entre le Canada et l'Afrique du Sud à Los Angeles. Le nouveau format de la compétition, élargie à 48 équipes, a entretenu le suspense jusqu'au terme de la phase de groupes, les huit meilleurs troisièmes ayant décroché les derniers billets pour les matchs à élimination directe. Plusieurs affiches promettent des confrontations de haut niveau. Le Brésil défiera le Japon, la France sera opposée à la Suède, tandis que le Portugal croisera la Croatie. Les champions du monde argentins affronteront le Cap-Vert, novice à ce stade de la compétition.

Le Sénégal, de son côté, retrouvera la Belgique le mercredi 1er juillet à Seattle. Les Lions tenteront de poursuivre leur parcours face à une sélection belge réputée pour son expérience dans les grandes compétitions.

Programme des 16es de finale

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dimanche 28 juin

  • 21h : Afrique du Sud - Canada (Los Angeles)

Lundi 29 juin

  • 19h : Brésil - Japon (Houston)
  • 22h30 : Allemagne - Paraguay (Boston)

Mardi 30 juin

  • 3h : Pays-Bas - Maroc (Monterrey)
  • 19h : Côte d'Ivoire - Norvège (Dallas)
  • 23h : France - Suède (New York)

Mercredi 1er juillet

  • 3h : Mexique - Équateur (Mexico)
  • 18h : Angleterre - RD Congo (Atlanta)
  • 22h : Belgique - Sénégal (Seattle)

Jeudi 2 juillet

  • 2h : États-Unis - Bosnie-Herzégovine (Santa Clara)
  • 21h : Espagne - Autriche (Los Angeles)

Vendredi 3 juillet

  • 1h : Portugal - Croatie (Toronto)
  • 5h : Suisse - Algérie (Vancouver)
  • 20h : Australie - Égypte (Dallas)

Samedi 4 juillet

  • 0h : Argentine - Cap-Vert (Miami)
  • 3h30 : Colombie - Ghana (Kansas City).

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.