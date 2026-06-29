Congo-Kinshasa: La FAO assiste plus de 5000 ménages vulnérables affectés par des conflits au Tanganyika

Le Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) assiste plus de cinq mille ménages vulnérables dans le Tanganyika. Ces personnes affectées par des conflits ont reçu du cash et d'intrants agricoles dans les zones de santé de Kalemie et Nyemba.

D'après la FAO, l'objectif est de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire, d'améliorer la consommation alimentaire des ménages bénéficiaires et de protéger leurs moyens de subsistance grâce à une production agricole d'urgence. Ce projet constitue une réponse rapide aux besoins des populations affectées par les conflits.

Les bénéficiaires ont reçu du cash, des semences maraichères, d'intrants agricoles ainsi que plusieurs outils aratoires, notamment des brouettes, râteaux, houes, arrosoirs, bèches et autres équipements destinés à faciliter la production agricole d'urgence.

La plupart d'entre eux, qui vivent depuis des années les conséquences des conflits, saluent ce geste du Fonds humanitaire en RDC et de la FAO.

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Le ministre provincial des affaires sociales et actions humanitaires du Tanganyika, Benoit Malumbi, souligne que l'intégration de la composante agricole dans les interventions d'urgence va permettre aux bénéficiaires de produire rapidement des denrées alimentaires et d'améliorer leurs conditions de vie dès les premières semaines de mise en oeuvre.

Ce projet, financé par le Fonds humanitaire en RDC, entre dans le cadre du projet d'assistance vitale à la production agricole d'urgence en RDC. Il a débuté le 22 avril dernier va jusqu' au 21 octobre.