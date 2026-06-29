Congo-Kinshasa: Ituri - La riposte à Ebola confrontée à de nombreux défis à Nizi

Les équipes engagées dans la lutte contre Ebola en Ituri font face à plusieurs défis, malgré leur détermination à vaincre la maladie. À Nizi, dans le territoire de Djugu, les autorités sanitaires alertent sur la poursuite de la transmission du virus ainsi que sur le manque d'infrastructures essentielles pour une prise en charge efficace.

La situation reste préoccupante dans la zone de santé de Nizi, située au nord de Bunia. Les responsables sanitaires signalent des décès communautaires enregistrés presque quotidiennement, preuve que le virus continue de circuler activement au sein de la population.

Face à cette évolution, le médecin-chef de zone tire la sonnette d'alarme. Il dénonce le manque de personnel, de moyens logistiques et de ressources financières. Plus inquiétant encore, la zone ne dispose ni d'un centre de traitement Ebola, ni d'un laboratoire capable d'analyser rapidement les prélèvements, alors qu'aucun patient n'y a encore été déclaré guéri.

Le médecin plaide pour l'installation urgente de ces infrastructures à Nizi, ainsi que pour la mise en place de centres de transit à Lopa, Linji et Iga-Barrière, afin d'améliorer la prise en charge des malades et de limiter la propagation du virus.

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Selon les dernières statistiques de l'Institut national de santé publique, la zone de santé de Nizi compte déjà 30 cas confirmés, dont six décès.