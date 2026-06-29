Afrique: Le continent doit cesser de subir les crises mondiales en silence

Le 3 juillet prochain, Lomé accueillera une conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine (APA) consacrée aux répercussions de la crise au Moyen-Orient sur le continent.

Dans une tribune publiée par le magazine New African, le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey explique pourquoi cette rencontre est nécessaire.

Le constat de Dussey est sévère mais lucide : face aux grandes crises internationales qui impactent durablement l'Afrique, le continent brille trop souvent par son silence. Des voix inaudibles, des réactions isolées, une absence de démarches communes, une réalité qui contraste avec la volonté de plus en plus affichée sur le continent de s'affranchir des dynamiques extérieures incompatibles avec ses intérêts.

« Lomé incarne, sous la houlette du président du Conseil Faure Gnassingbé, la vision d'une diplomatie africaine active, qui ne se laisse pas conter les grands événements mondiaux », écrit le ministre.

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Créée à l'initiative du Togo en mai 2023, l'APA regroupe aujourd'hui dix pays membres. Cette conférence du 3 juillet s'inscrit dans sa mission fondatrice : construire une plateforme de concertation africaine capable de peser sur les grands dossiers internationaux, et de défendre les intérêts du continent avec une seule voix, claire et cohérente.