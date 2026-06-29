À l'occasion du Débat d'orientation budgétaire organisé à l'Assemblée nationale, la députée de la Nation, élue du 2e arrondissement de Franceville et Vice-présidente de la Commission des finances, Justine Judith Lekogo, s'est illustrée par une intervention particulièrement remarquée, mettant en lumière plusieurs préoccupations majeures qui devront, selon elle, être intégrées dans l'élaboration de la loi de finances initiale 2027.

Face au Gouvernement, la parlementaire a livré une analyse sans complaisance des orientations budgétaires présentées, rappelant que cet exercice constitue un moment déterminant pour anticiper les défis économiques et sociaux auxquels le Gabon est confronté. Dans une intervention méthodique, Justine Judith Lekogo a centré sa prise de parole sur quatre préoccupations essentielles, estimant qu'elles conditionnent la crédibilité des futures politiques publiques.

La première concerne la sincérité des prévisions budgétaires, notamment dans un contexte marqué par les incertitudes sur les cours internationaux du pétrole. La députée a interrogé le Gouvernement sur les mécanismes prévus pour préserver les équilibres budgétaires et protéger les secteurs non pétroliers en cas de baisse des recettes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a ensuite insisté sur l'apurement des arriérés dus aux entreprises nationales, estimant que la relance de l'économie passe nécessairement par le paiement des créances de l'État. Pour l'élue, il est indispensable que le Gouvernement précise le montant réel des dettes, le calendrier de leur règlement ainsi que les garanties offertes aux opérateurs économiques.

Le troisième axe de son intervention a porté sur la situation financière de la CNAMGS. La Vice-présidente de la Commission des finances a demandé des éclaircissements sur les engagements financiers de l'État envers cet organisme stratégique, tout en appelant à des mesures concrètes afin d'assurer aux populations un accès durable aux soins de santé et aux médicaments.

Enfin, Justine Judith Lekogo a attiré l'attention du Gouvernement sur la situation préoccupante de la Compagnie nationale de navigation intérieure, où plusieurs travailleurs accusent de longs mois d'arriérés de salaires. Elle a plaidé pour un plan d'apurement clair, assorti d'un calendrier précis de paiement et de mesures sociales en faveur des familles concernées.

Au-delà des aspects financiers, cette intervention a mis en évidence la volonté de la députée d'inscrire le débat budgétaire dans une perspective plus large, où les chiffres doivent avant tout répondre aux attentes concrètes des citoyens. Questions sociales, soutien aux entreprises, accès aux soins, emploi et bonne gouvernance ont constitué le fil conducteur de son intervention.

Pour Justine Judith Lekogo, le débat d'orientation budgétaire ne peut se limiter à un simple exercice technique. Il doit permettre au Parlement d'exercer pleinement sa mission de contrôle et d'orienter les choix budgétaires vers les véritables priorités nationales.

Par cette prise de parole, la députée espère que les préoccupations exprimées seront prises en considération par le Gouvernement lors de la préparation et de l'examen du projet de loi de finances initiale 2027. Son intervention traduit une volonté affirmée de contribuer à l'élaboration d'un budget plus réaliste, plus transparent et davantage tourné vers les préoccupations économiques et sociales des Gabonaises et des Gabonais.

Cette intervention confirme également le rôle actif que joue Justine Judith Lekogo au sein de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, où elle entend poursuivre son engagement en faveur d'une gestion rigoureuse des finances publiques, au service du développement du pays et de l'amélioration des conditions de vie des populations.