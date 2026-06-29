Gabon: UobCampusInnov2026 - 10 finalistes récompensés pour clôturer six mois d'innovation entrepreneuriale

La grande finale du challenge UobCampusInnov2026 s'est tenue ce vendredi à Libreville, concluant six mois d'un parcours dédié à l'entrepreneuriat des jeunes Gabonais.

De 89 candidatures à 10 projets d'exception

Lancé le 23 décembre 2025 par le CCPE'ZON, en partenariat avec la microfinance SODEC et avec l'appui de l'Université Omar Bongo et de la Fondation Ma Bannière de la Première dame Zita Oligui Nguema, le challenge a rassemblé 89 porteurs de projets. Après une demi-finale de 50 candidats, 10 finalistes ont défendu leurs innovations devant un jury d'experts.

Un accompagnement intensif pour passer de l'idée au terrain

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Pendant 8 semaines, les candidats ont suivi un programme de renforcement axé sur le marketing, la finance, la prise de parole, la structuration de projets et la mobilisation de financements. Des immersions en entreprise ont complété ce dispositif pour confronter les idées aux réalités du marché local.

Une expertise gabonaise et internationale

10 coachs ont encadré la finale : 8 experts locaux, rejoints par des contributeurs de l'Université Laval au Canada et de la Belgique. Une alliance de compétences au service des jeunes entrepreneurs.

Plus de 10 millions de FCFA pour soutenir l'audace SODEC a mobilisé une enveloppe de plus de 10 millions de FCFA. Le palmarès :

1er prix : 3 millions de FCFA

2e prix : 2 millions de FCFA

3e prix : 1 million de FCFA

Prix coup de coeur : 1 million de FCFA

Les fonds restants seront répartis entre les autres candidats selon les modalités de l'organisation. Pour le CCPE'ZON, cette finale "consacre l'émergence d'une jeunesse gabonaise talentueuse, disciplinée et prête à bâtir l'avenir par l'innovation". Les organisateurs ont salué le courage des participants et remercié l'Université Omar Bongo et la Fondation Ma Bannière pour leur soutien constant. Le CCPE'ZON réaffirme que la jeunesse gabonaise dispose du talent et de la créativité nécessaires pour construire l'avenir du pays.