Cote d'Ivoire: Miss Côte d'Ivoire 2026 - Louisette Cadic N'Guessan couronnée au terme d'un parcours de persévérance

La Côte d'Ivoire tient sa nouvelle reine de beauté. Louisette Cadic N'Guessan a été sacrée Miss Côte d'Ivoire 2026 dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin, à l'issue d'une grande finale riche en émotions organisée au Parc des Expositions d'Abidjan.

Âgée de 26 ans et mesurant 1,75 m, la candidate n°16, représentant la région de San Pedro, succède à Fatima Koné, Miss Côte d'Ivoire 2025. Elle devient ainsi la 30e lauréate du prestigieux concours organisé par le Comité Miss Côte d'Ivoire (COMICI).

Une consécration historique pour San Pedro

Au-delà de la victoire individuelle, ce sacre marque un tournant pour la région de San Pedro, qui décroche, pour la première fois depuis la création du concours en 1996, la couronne nationale. Une performance qui illustre également le dynamisme et la montée en puissance de cette région dans l'univers des concours de beauté en Côte d'Ivoire.

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Face à une concurrence relevée, Louisette Cadic N'Guessan a su faire la différence. Le classement final place Carine N'Guessan au rang de première dauphine, suivie de Nanan Fofana, deuxième dauphine. Cyntiche Gbamelé et Sara Gnogan complètent le Top 5 en qualité de troisième et quatrième dauphines.

Une candidate expérimentée et déterminée

Le succès de Louisette Cadic N'Guessan n'est pas le fruit du hasard. La nouvelle Miss Côte d'Ivoire s'inscrit dans une trajectoire marquée par la persévérance et plusieurs participations remarquées.

En 2021, elle se distingue en remportant le titre de Miss Aboisso avant d'intégrer le Top 12 de la finale nationale. Une première expérience qui nourrit davantage son ambition de décrocher un jour la couronne nationale.

L'année suivante, elle est désignée Miss Supranational Côte d'Ivoire et représente le pays au concours international organisé en Pologne. Cette participation renforce sa notoriété et confirme son potentiel sur la scène des concours de beauté.

Son retour en 2026 s'avère décisif. Élue Miss San Pedro en mai dernier avec un score de 135 points sur 180, elle obtient son billet pour la finale nationale avec un objectif clairement affiché : réaliser son rêve d'enfance.

Une personnalité influente au-delà des podiums

Diplômée en Business Management, Louisette Cadic N'Guessan mène également une carrière d'actrice et de mannequin.

Le grand public la découvre notamment dans le rôle d'Aïcha dans la série à succès Footeuses de troubles, diffusée en 2024. Sa notoriété est également portée par une forte présence sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où elle rassemble plus de trois millions d'abonnés.

Une visibilité qui pourrait constituer un atout majeur dans l'exercice de ses futures missions d'ambassadrice.

De la promesse à la réalité

« C'est un rêve d'enfance que je veux réaliser », confiait-elle lors de sa présélection. Quelques semaines plus tard, cette ambition est devenue réalité sous les projecteurs du Parc des Expositions d'Abidjan.

Son sacre récompense un parcours marqué par le travail, la patience et la résilience, illustrant qu'en matière de concours de beauté, la persévérance finit souvent par être récompensée.

Une nouvelle ambassadrice pour la jeunesse ivoirienne

En tant que Miss Côte d'Ivoire 2026, Louisette Cadic N'Guessan portera désormais les couleurs de la beauté ivoirienne sur les scènes nationale et internationale. Elle aura pour mission de représenter la Côte d'Ivoire lors de grands rendez-vous, tout en promouvant des valeurs telles que l'engagement, la solidarité, l'excellence et le leadership féminin.

Plus qu'une simple couronne, son élection adresse un message fort à la jeunesse ivoirienne : croire en ses rêves, persévérer face aux difficultés et transformer ses ambitions en réussites.