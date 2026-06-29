Gabon: Participation de Finance Solid' au Salon de l'innovation de la SING

L'ONG Finance Solid' a pris part au Salon de l'Innovation organisé par la Société d'Incubation Numérique du Gabon (SING) à Libreville. Acteur engagé dans l'éducation financière, l'inclusion financière, l'entrepreneuriat des jeunes, l'autonomisation des femmes et la finance solidaire ou numérique, l'ONG a mis à profit cet événement pour renforcer ses compétences et assurer une veille stratégique.

Engagée dans l'éducation financière, l'inclusion financière, l'entrepreneuriat des jeunes, l'autonomisation des femmes et la finance solidaire ou numérique, l'ONG Finance Solid' a massivement participé au Salon de l'Innovation organisé par la Société d'Incubation Numérique du Gabon. Cette organisation non gouvernementale a mis à profit ce rendez)vous du donner et du recevoir pour renforcer ses compétences et assurer une veille stratégique.

La participation à cette rencontre avait des objectifs multiples :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Découvrir les dernières innovations technologiques : identifier les outils susceptibles d'optimiser l'impact des programmes de terrain.

Repérer des solutions numériques adaptées : fintech, plateformes d'e-learning, outils de paiement mobile et logiciels de gestion destinés aux TPE et aux femmes entrepreneures.

S'inspirer des meilleures pratiques internationales : échanges avec des incubateurs, des startups et des institutions financières innovantes.

Positionner Finance Solid' comme acteur du développement durable : valoriser son expertise et nouer des partenariats stratégiques.

Contribution aux Objectifs de Développement Durable

À travers VivaTech et les échanges du salon, Finance Solid' affine son action en lien direct avec plusieurs ODD :

ODD 1 : Lutte contre la pauvreté via des programmes d'éducation financière pour les populations vulnérables.

ODD 5 : Égalité des sexes en soutenant l'autonomisation économique des femmes par la formation et l'accès au microcrédit.

ODD 8 : Travail décent et croissance économique en accompagnant les jeunes entrepreneurs vers des modèles d'affaires viables.

ODD 9 : Innovation en intégrant des solutions numériques dans ses dispositifs d'inclusion financière.

ODD 10 : Réduction des inégalités en facilitant l'accès aux services financiers pour les communautés exclues du système bancaire classique.

Cette participation permet à Finance Solid' de passer à l'étape suivante : tester des outils numériques pilotes, former ses équipes aux nouvelles technologies et développer des partenariats avec des acteurs rencontrés au salon. L'objectif est clair : accélérer l'impact social en alliant finance solidaire et innovation.