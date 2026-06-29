Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 29 juin 2026

revue de presse

Mondial 2026 - L'Afrique du Sud, première nation africaine éliminée des 16es de finale

L'aventure de l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2026 s'est arrêtée dès les 16es de finale. Opposés au Canada ce dimanche au Stade de Los Angeles, les Bafana Bafana se sont inclinés sur le fil (1-0) et deviennent ainsi la première sélection africaine éliminée à ce stade de la compétition.

Face à une équipe canadienne entreprenante dès les premières minutes, les hommes d'Hugo Broos ont fait preuve de solidarité défensive. Malgré plusieurs occasions de Jonathan David, Derek Cornelius et Moïse Bombito, bien contenues par Ronwen Williams et sa défense, les Sud-Africains ont résisté durant toute la première période.

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Au retour des vestiaires, la rencontre est restée longtemps fermée, avec peu d'occasions franches de part et d'autre. L'Afrique du Sud a tenté de se montrer dangereuse en contre, notamment par Oswin Appollis, tandis que le Canada a intensifié sa pression après l'entrée d'Alphonso Davies. (Source allAfrica)

Sénégal : Vers une révision constitutionnelle controversée

Les députés sénégalais sont convoqués en séance plénière le lundi 29 juin 2026 à 10h00 à l’Assemblée nationale pour examiner la proposition de loi n°17/2026 portant révision de la Constitution, selon un communiqué de l’institution parlementaire daté du 26 juin 2026.

Si ses initiateurs présentent le texte comme l’aboutissement de plusieurs années de dialogue national, il suscite une opposition marquée, aussi bien au sein de la société civile, avec le mouvement « Y en a Marre », que dans les rangs mêmes de la coalition au pouvoir, où des voix réclament un référendum populaire. (Source Apanews)

Kenya : Six militants arrêtés à Nairobi lors d’une marche commémorative retrouvés blessés après leur disparition

Au Kenya, six manifestants arrêtés jeudi 25 juin lors d’une marche commémorant les violences de juin 2024 ont été retrouvés samedi 27 juin après avoir été, selon une organisation de défense des droits humains, "abandonnés et torturés".

La Commission kényane des droits de l’homme affirme qu’ils auraient été agressés pendant leur détention et qu’un autre manifestant reste porté disparu. Les autorités avaient annoncé l’arrestation de 355 personnes lors des rassemblements organisés à travers le pays. (Source Africa Radio)

Burkina Faso–France : La rupture diplomatique qui redessine les équilibres du Sahel

En rompant officiellement avec Paris, Ouagadougou ouvre une nouvelle séquence géopolitique où souveraineté, alliances alternatives et recomposition économique se mêlent à une confrontation diplomatique sans précédent.

La rupture officielle des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France constitue l'un des tournants les plus marquants de la recomposition stratégique en cours en Afrique de l'Ouest. En annonçant la fin des relations diplomatiques avec Paris à compter du 26 juin, le capitaine Ibrahim Traoré franchit un seuil inédit : après le retrait des forces françaises, la dénonciation des accords militaires et la fermeture de plusieurs médias français, c'est désormais l'architecture diplomatique elle-même qui est remise en cause.

Au-delà du choc politique, cette décision traduit la volonté du Burkina Faso d'inscrire durablement sa politique étrangère dans une logique de souveraineté revendiquée. Le communiqué officiel accuse la France d'« activisme incessant », d'« ambitions néocoloniales » et même de soutenir des « réseaux subversifs » ainsi que des groupes terroristes. Paris rejette catégoriquement ces accusations, les qualifiant de « décision hostile et sans fondement », tout en annonçant l'examen de mesures de réciprocité. Cette confrontation dépasse largement le cadre bilatéral. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Ouganda : Le principal média indépendant Daily Monitor fermé sur ordre du chef de l’armée

Les autorités ougandaises ont ordonné, dimanche, la fermeture du Daily Monitor, l’un des principaux médias indépendants du pays, ainsi que de la chaîne NTV Uganda. Les deux organes de presse ont été placés sous surveillance militaire sur instruction du chef des forces armées, le lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni.

Le général Muhoozi Kainerugaba a annoncé cette décision sur le réseau social X, où il a déclaré qu’en Ouganda, « la presse doit être guidée par les cadres de la révolution ».

Cette nouvelle mesure intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les autorités et certains médias. Le chef de l’armée est régulièrement au cœur de controverses et s’est déjà illustré par des prises de position visant des responsables politiques et des militants de l’opposition. (Source laguinee.info)

Afrique Australe : Sommet extraordinaire - Le dossier Madagascar passe au scanner de la SADC

Les Chefs d'État et de gouvernement de la SADC tiendront un sommet extraordinaire virtuel ce jour. La situation politique et sécuritaire à Madagascar sera au menu de ce rendez-vous impromptu.

Ce jour à 17 heures, heure du Botswana, soit 18 heures à Madagascar. C'est le rendez-vous annoncé par la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), pour la tenue d'un Sommet extraordinaire, par visioconférence, de ses Chefs d'État et de gouvernement.

L'annonce a été faite par un communiqué de l'organisation régionale, publié hier. « Les dirigeants examineront la situation politique et sécuritaire à Madagascar, en s'appuyant sur le rapport de l'Organe de coopération politique, de défense et de sécurité », rapporte la missive. Il s'agira du 2e Sommet extraordinaire consacré au dossier Madagascar depuis la prise de pouvoir des militaires, en octobre 2025. (Source L’Express de Madagascar)

Afrique : La région subsaharienne représente 86 % du déficit mondial en matière d'accès à l'électricité

L'Afrique subsaharienne représentait 86 % du déficit mondial d'accès à l'électricité en 2024, avec 563 millions de personnes vivant encore sans électricité, selon le rapport « Tracking SDG7 : The Energy Progress Report 2026 ».

Ce rapport, publié par l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables et la Banque mondiale, indique que 655 millions de personnes dans le monde n'avaient pas accès à l'électricité en 2024. La plupart d'entre elles se trouvaient en Afrique subsaharienne. (Source Daba Finance)

RDC : Le FMI débloque 348 millions de dollars supplémentaires mais émet des alertes sur les finances publiques

Le Fonds monétaire international maintient son soutien financier à la République démocratique du Congo. Le conseil d'administration de l'institution a validé vendredi 26 juin de nouveaux décaissements, après avoir conclu deux revues de ses programmes d'aide à Kinshasa. Si le FMI salue une économie résiliente, portée par le secteur minier, l'institution pointe plusieurs sujets de vigilance.

Le verdict du conseil d'administration est globalement positif sur le plan financier. Le Fonds débloque environ 348,5 millions de dollars supplémentaires pour la RDC. Cela fait monter le total des décaissements à plus d’un milliard de dollars depuis le lancement des deux programmes, approuvés le 15 janvier 2025. (Source RFI)

Togo : Lomé mise sur un dialogue économique tripartite pour doper l’investissement européen

Le gouvernement togolais, l’Union européenne et les représentants du secteur privé européen ont inauguré le 26 juin un dialogue économique permanent destiné à renforcer l’attractivité du pays.

Cette première session tripartite, présidée par la ministre Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence du Conseil, en présence de l’ambassadeur de l’UE Gwilym Ceri Jones et du président d’Eurocham Togo, Charles Kokouvi Gafan, marque une rupture avec la logique de consultations ponctuelles.

Désormais, ce cadre se réunira deux fois par an, complété par des groupes techniques sectoriels, pour répondre à un objectif clair : améliorer les conditions d’exercice des entreprises européennes déjà installées et accélérer l’arrivée de nouveaux investisseurs à forte valeur ajoutée. (Source Africapresse)

Gabon : Les exportations de sardines suspendues

Le Gabon a suspendu temporairement les exportations de sardines et de Heterotis niloticus, appelé localement « sans nom ». Cette décision vise à améliorer l’approvisionnement du marché national et à contenir les prix de ces produits, alors que le coût de la vie continue de peser sur les ménages. Les premiers effets de cette mesure sont déjà observés sur plusieurs marchés.

À Akanda, dans le nord de Libreville, Belinda E., mère de famille, constate une évolution de l’offre. « On ne trouvait plus de sardines fraîches sur les étals. Elles étaient devenues rares. Depuis l’interdiction, on en voit à différents endroits. J’ai pu acheter un tas de six pour 1 000 francs CFA à Okala, près d’Akanda », raconte-t-elle.

Le directeur général des Pêches et de l’Aquaculture, le Pr Celse Koumba Mabert, explique que les arrêtés pris le 26 mars répondent à une baisse de la disponibilité du produit sur le marché local. (Source LSI Africa)