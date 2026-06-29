Afrique du Sud: Le Canada élimine l'Afrique du Sud et entre dans l'histoire

Le Canada a survécu à l'épreuve. Dans le premier seizième de finale de l'histoire de la Coupe du monde élargie à 48 équipes, les Canucks ont battu les Bafana Bafana (1-0) grâce à un but de Stephen Eustáquio à la 90e+2, à Inglewood. Une qualification historique pour le Canada, qui rejoint les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire.

La rencontre a longtemps été fermée et peu emballante. L'Afrique du Sud a eu la première occasion sur une frappe lointaine de Mokoena, détournée sans difficulté par Crépeau (6e). Le Canada a répondu par une tête de Cornelius aux six mètres, manquant de puissance (22e). En fin de première période, les Bafana Bafana ont été sauvés par Modiba sur sa ligne devant Bombito, puis par Ronwen Williams sur Buchanan (44e). Score à la pause : 0-0.

En seconde période, le match s'est ouvert avec des transitions plus rapides. Jonathan David a été le plus dangereux côté canadien, butant à deux reprises sur un Williams infranchissable d'abord sur un contre (62e), puis sur une frappe en angle fermé (78e). L'Afrique du Sud a également dû compter sur un sauvetage de Mbokazi devant un but vide pour maintenir l'égalité.

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Alors que la prolongation semblait inévitable, Eustáquio a délivré les siens dans le temps additionnel. Sur un ballon mal repoussé par la défense sud-africaine, le milieu canadien a armé une frappe à rebond qui a trompé Williams (90e+2). Un but cruel pour les Bafana Bafana, éliminés malgré une prestation solide.

Le Canada affrontera les Pays-Bas ou le Maroc en huitièmes de finale à Houston samedi.