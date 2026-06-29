Afrique: Mondial 2026 - Sans Mendy, les Lions préparent la Belgique dans la sérénité

L'équipe nationale du Sénégal de football a effectué sa séance d'entraînement, dimanche, à l'exception du gardien Édouard Mendy, toujours indisponible.

Le portier des Lions aurait rejoint son club, Al Ahli en Arabie Saoudite, afin d'y poursuivre ses soins. Il devrait toutefois retrouver la sélection sénégalaise à Seattle avant la rencontre contre la Belgique, prévue. mercredi à partir de 20 heures GMT.

Initialement, les journalistes ne devaient assister qu'aux 15 premières minutes de la séance. Le sélectionneur, Pape Thiaw, a toutefois demandé qu'ils restent pour suivre l'intégralité de l'entraînement.

Sur le terrain, l'ambiance s'est révélée à la fois détendue et studieuse, marquée par des éclats de rire et une bonne cohésion entre les joueurs. Les Lions préparent leur seizièmes de finale contre la Belgique dans un climat serein et avec beaucoup de confiance.

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La séance a débuté par un échauffement progressif, avec un footing léger, avant de se poursuivre par des ateliers techniques axés sur les passes, le contrôle du ballon et les déplacements.

L'entraînement a ensuite été essentiellement consacré au travail tactique et physique en vue de cette rencontre décisive.

À l'autre extrémité du terrain, les deux gardiens présents se sont entraînés à part, enchaînant les exercices spécifiques et multipliant les arrêts sur des frappes, sous le regard des entraîneurs des gardiens.