Afrique: Seattle, une enceinte mythique pour les seizièmes de finale des Lions

Le Sénégal disputera son match des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 au Seattle Stadium, à Seattle dans l'État de Washington (États-Unis), une enceinte de 66.925 places réputée pour son ambiance parmi les plus impressionnantes du football nord-américain.

Les Lions affronteront les Diables rouges de la Belgique, mercredi à 20h GMT.

Inauguré en 2002, le stade sera le troisième que les Lions fouleront durant le tournoi, après le MetLife Stadium dans l'État de New Jersey aux États-Unis et le stade de Toronto au Canada.

Il accueillera six rencontres du Mondial, dont quatre matchs de la phase de groupes, un seizième de finale auquel prendra part la sélection sénégalaise et le huitième de finale.

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Reconnaissable à sa configuration en fer à cheval, c'est le 10e stade le plus grand en terme de capacités, avec une extrémité nord ouverte offrant une vue sur la skyline de Seattle. Le stade est surtout connu pour l'atmosphère électrique qui y règne. Il a été inscrit à deux reprises au Livre Guinness des records comme le stade à ciel ouvert le plus bruyant au monde, à la suite de mesures réalisées en septembre et en décembre 2013.

Le Seattle Stadium est le domicile des Seattle Sounders, en Major League Soccer (MLS), et des Seattle Seahawks, franchise de la Ligue nationale de football américain (NFL). Il est considéré comme une véritable forteresse pour les deux équipes.

L'enceinte a notamment été le théâtre du plus grand exploit des Sounders, victorieux des Mexicains de Pumas (3-0) le 5 mai 2022, après un nul à l'aller, pour remporter la Ligue des champions de la Concacaf sur un score cumulé de 5-2. Ce succès avait fait du club de Seattle la première équipe américaine à décrocher ce trophée dans son nouveau format, synonyme de qualification pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Lors de la Coupe du monde des clubs 2025, six rencontres ont été disputées dans cette enceinte. Les Seattle Sounders y ont joué leurs trois matches de groupe, sans réussir à franchir le premier tour, s'inclinant face à Botafogo (1-2), à l'Atlético de Madrid (1-3) et au Paris Saint-Germain (0-2).

La sélection belge a établi son camp de base à Renton, dans la région de Seattle (Washington). Elle a joué son premier match de la phase de poules, contre l'Égypte (1-1), dans ce stade.