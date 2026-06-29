Sénégal: Clôture de la Semaine olympique - Bakary Sarr salue l'appropriation des JOJ par les Sénégalais

La forte participation enregistrée lors de la randonnée populaire organisée, dimanche, dans le cadre de la clôture de la Semaine olympique témoigne de l'appropriation par les Sénégalais des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a déclaré le ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions et porte-parole du Gouvernement, Bakary Sarr.

"Ce matin, nous avons démontré que les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 sont déjà une affaire nationale, un projet porté par tout un peuple", a-t-il notamment affirmé au terme de cette manifestation ayant réuni de nombreux participants. Selon lui, cette mobilisation constitue "un signal fort" traduisant la capacité du Sénégal à relever le défi de l'organisation du premier événement olympique accueilli sur le continent africain. "La forte mobilisation enregistrée aujourd'hui confirme que le Sénégal est prêt à faire de Dakar 2026 une réussite exemplaire dont toute l'Afrique sera fière", a soutenu M. Sarr.

Le porte-parole du Gouvernement a salué l'engagement des citoyens venus partager les valeurs olympiques ainsi que la contribution des différents acteurs impliqués dans l'organisation de l'événement. Il a notamment remercié le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (COJOJ), les médias publics et privés, les associations de randonneurs, les mouvements de jeunesse, les forces de défense et de sécurité, les équipes médicales, les bénévoles et l'ensemble des partenaires mobilisés.

Pour Bakary Sarr, cette randonnée a également permis de mettre en avant les valeurs de paix, de cohésion sociale, de solidarité et de vivre-ensemble que le Sénégal entend promouvoir à travers l'organisation des JOJ. "C'est cette identité sénégalaise que nous voulons présenter et transmettre au monde entier", a-t-il déclaré. Le ministre a estimé que cette activité marque certes la fin de la Semaine olympique, mais surtout "le début d'une mobilisation encore plus grande" en perspective des Jeux prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

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Il a appelé les populations à maintenir leur engagement dans les différentes initiatives de promotion des JOJ, estimant que chaque Sénégalais a un rôle à jouer dans la réussite de cet événement historique. "Le compte à rebours vers Dakar 2026 est désormais lancé", a-t-il insisté, invitant les citoyens à poursuivre leur mobilisation afin de faire des Jeux olympiques de la jeunesse "l'événement de toute une nation et de toute une jeunesse".

"La réussite de Dakar 2026 repose sur une mobilisation nationale déjà en marche", a pour sa part souligné le coordonnateur général du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, Ibrahima Wade. Il a salué la mobilisation de nombreux acteurs institutionnels, privés et associatifs autour des JOJ, estimant qu'elle constitue un gage de réussite pour cet événement historique prévu en octobre-novembre 2026.

"A partir d'aujourd'hui, toute la nation sénégalaise, et au-delà toute la nation africaine, est mobilisée pour faire de ce grand rendez-vous historique une réussite", a-t-il déclaré à la fin de cette randonnée populaire organisée dans le cadre de la clôture de la Semaine olympique. Selon lui, la forte participation des jeunes et des différents partenaires à cette activité illustre l'engagement collectif en faveur du premier événement olympique accueilli sur le continent africain.

"Je n'ai aucun doute quant à notre capacité à relever ce défi, au regard de la formidable mobilisation de la jeunesse et de l'ensemble des acteurs présents aujourd'hui", a-t-il affirmé, qualifiant les Jeux olympiques de la jeunesse de "vitrine exceptionnelle pour le Sénégal et pour l'Afrique". Pour le responsable du COJOJ, cette dynamique collective témoigne de la capacité du Sénégal à fédérer l'ensemble des forces vives de la nation autour d'un objectif commun. "Ensemble, nous réussirons Dakar 2026", a-t-il lancé, appelant à poursuivre la mobilisation en vue de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.