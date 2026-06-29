Sénégal: Une randonnée populaire à cinq mois des JOJ Dakar 2026

Une randonnée pédestre populaire marquant le lancement du compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a réuni, dimanche, de nombreux participants dont des citoyens, des membres du gouvernement ainsi que des représentants du Comité d'organisation de cet évènement sportif prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026.

La manifestation organisée à cinq mois des JOJ a été également marqué par la participation d'acteurs culturels, de responsables du mouvement olympique, d'athlètes sénégalais qualifiés ou en préparation. Organisée sous le thème "10 000 pas pour les JOJ", cette marche citoyenne est partie du Monument de la renaissance africaine jusqu'à la Place du Souvenir africaine. Elle a également marqué la clôture de la Semaine olympique, mobilisant de nombreux participants autour des valeurs du sport, de la santé et de la cohésion sociale.

Venu présider la randonnée, le ministre de la Communication, chargé des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, a souligné la portée historique de l'événement que le Sénégal s'apprête à accueillir. "Aujourd'hui, nous marchons ensemble pour célébrer bien plus qu'un événement sportif. Nous marchons pour un rêve collectif : celui d'un Sénégal qui s'apprête à entrer dans l'histoire en accueillant, pour la première fois sur le continent africain, les Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026", a-t-il déclaré.

Selon lui, cette randonnée traduit l'engagement des autorités, du mouvement sportif et des populations autour des idéaux portés par l'olympisme. "Cette randonnée, qui marque la clôture de la Semaine olympique, traduit notre engagement commun autour des valeurs d'excellence, de respect, d'amitié, d'inclusion et de vivre-ensemble qui fondent l'idéal olympique", a-t-il ajouté. Le porte-parole du gouvernement s'est également félicité de la forte mobilisation enregistrée lors de cette manifestation, y voyant un signe de l'adhésion populaire au projet Dakar 2026.

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"Je me réjouis de voir réunis ici les institutions, les associations, les sportifs, les jeunes et les citoyens venus de tous horizons. Votre présence témoigne de l'adhésion populaire qui accompagne la réussite des JOJ Dakar 2026", a-t-il affirmé. Pour Bakary Sarr, chaque participant contribue, à travers cette marche, à promouvoir les valeurs du sport et à construire un héritage durable pour les générations futures.

"À travers chacun de vos pas, nous affirmons notre fierté nationale, notre attachement au sport, notre volonté de promouvoir un mode de vie sain et notre ambition de construire un héritage durable pour les générations futures", a-t-il soutenu. Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, constitueront le premier événement olympique organisé sur le continent africain. Ils doivent réunir plusieurs milliers de jeunes athlètes venus du monde entier autour de compétitions sportives et d'activités culturelles et éducatives.