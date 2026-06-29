Sénégal: La SONACOS organise une randonnée pédestre pour renforcer son engagement social à Diourbel

Diourbel — Les travailleurs de la SONACOS de Diourbel (centre) ont organisé, dimanche, à Diourbel, une randonnée pédestre sous la sceau de la Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) afin de renforcer la proximité avec les populations.

"La SONACOS en marche : une seule entreprise, un seul état d'esprit" était le thème de cette randonnée partie de la Gouvernance de Diourbel jusqu'à l'école élémentaire de la cité ouvrière, actuellement en cours de réfection grâce à la SONACOS. "A travers notre service RSE, nous sommes engagés à mener des activités dans les différentes localités où opère la société. Cette randonnée a également été l'occasion de réhabiliter l'école élémentaire de la cité ouvrière de Diourbel, en partenariat avec l'Association Bien-être scolaire", a déclaré aux journalistes le directeur général de la SONACOS, El Hadji Ndane Diagne.

Il a précisé que les travaux ont notamment porté sur la réfection des toilettes, l'enceinte de l'établissement ainsi que des tables-bancs. Selon M. Diagne, cette initiative participe au développement social en améliorant les conditions d'apprentissage des élèves et en investissant durablement dans les communautés qui accueillent les installations industrielles de l'entreprise.

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Revenant sur la dernière campagne de commercialisation de l'arachide, le directeur général s'est félicité de ses résultats. "La SONACOS a atteint un record de collecte de 220 000 tonnes d'arachides", a-t-il indiqué. Il a ajouté que l'unité de Diourbel a, à elle seule, dépassé les 50 000 tonnes de collecte, un niveau jamais atteint depuis plus de vingt ans. M. Diagne a enfin souligné que "l'activité industrielle est en train de renaître à l'unité de Diourbel", évoquant une dynamique d'extension des activités jusqu'à Touba.