Sénégal: Fania Niang chante la diversité culturelle et l'environnement dans 'Empreintes'

Dakar — L'auteure et compositrice sénégalaise Fania Niang chante la diversité culturelle et la protection de l'environnement dans "Empreintes", l'album qu'elle a mis sur le marché il y a six mois.

"L'album +Empreintes+, c'est mon empreinte, c'est l'empreinte digitale, écologique, c'est la nature. Il faudrait qu'on garde toutes nos cultures et qu'on les respecte. Chacun est appelé à respecter sa culture pour retrouver son ADN qui lui appartient", a-t-elle déclaré. Dans un entretien avec l'APS, la chanteuse sénégalaise basée en France a déclaré que cet album de huit titres, lancé il y a six mois, est "un appel à l'unité".

"Ici je parle de la planète, de notre naissance. Cela veut dire que nous sommes dans un seul globe, dans quelque chose d'unique. La planète, c'est une seule cellule dans l'infini, où l'on est fragile, mais il y a beaucoup de diversité. C'est cela la base de l'empreinte", a-t-elle expliqué. Selon elle, "Empreintes", c'est aussi une sorte de sensibilisation à la protection de la nature. "(...) la terre c'est notre cimetière. Nous sommes tous des éclipses, des fantômes et nous sommes appelés à protéger cet environnement-là, où l'on meurt, où l'on laisse nos squelettes", dit-elle.

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Dans "Empreintes", Fania Niang chante également "l'Afrique et son histoire effacée" durant des années. "En Afrique, il y a eu quelque chose qui a été effacé sur notre histoire et qu'on voudrait tous retrouver", selon elle. L'artiste aborde dans sa production les rapports sociaux et invite, à travers le titre "conduite de la vie", les uns et les autres à devenir plus sociables. "Conduire une machine ne devrait pas être synonyme pour l'homme, de ne pas se sociabiliser avec les autres", explique t-elle.

Fania Niang dit avoir voulu mettre en exergue "la diversité de la culture sénégalaise" et c'est la raison pour laquelle elle a tourné le clip "Empreintes" dans deux villages, "avec des amis Bassari (...)". Elle explique que chaque chanson de l'album lui permet d'explorer la culture africaine afin de mieux la connaitre et sauver ce qu'il en reste. "(...) Dans le titre +interlutte+ au lieu +d'interlude+, je parle de cette lutte actuelle contre le réchauffement climatique, les guerres qui n'en finissent point alors que des peuples demandent la paix (...)", a ajouté Fania Niang.

Avec plus de 30 ans de carrière musicale, Fania Niang est une artiste sénégalaise basée en France, où elle fut mannequin aux côtés de Jean Paul Gaultier et Jean Paul Goude. Elle compte cinq album à son actif, dont le premier intitulé "Sopi" est sorti en 1999. Il y a eu ensuite "Naturel" en 2004, "Silmakha" en 2008 et "Animiste" en 2014 dans lequel, elle retrouve l'ambiance de son village, des chansons qui l'ont marquées.