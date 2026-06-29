Sénégal: Plaidoyer pour 'un statut clair' de l'adjoint au maire

Mbour — Le président de l'Association nationale des adjoints au maire du Sénégal (ANAMS), Joseph Diab, a plaidé samedi à Mbour (ouest) pour un "statut clair" de l'adjoint au maire, en tant qu'élu territorial, afin déterminer ses attributions et de renforcer son rôle et ses prérogatives dans la gestion des collectivités territoriales.

Il s'exprimait à l'issue d'une réunion de bilan des adjoints au maire du département qui se sont retrouvés à Mbour pour faire le point sur les avancées enregistrées par l'association depuis qu'elle jouit d'une reconnaissance juridique. "Nous voulons que le statut de l'élu local soit clair et devienne une réalité. Chaque adjoint [au maire] doit disposer d'attributions précises. Nous ne voulons plus être des adjoints au maire sans responsabilités clairement définies", a-t-il dit.

Pour Joseph Diab, "cette réforme permettrait de mieux organiser le fonctionnement des collectivités territoriales et de valoriser davantage la contribution des adjoints au maire dans la gouvernance locale". "Beaucoup de choses se sont passées, notamment l'obtention de notre reconnaissance juridique et l'amélioration des indemnités. Il était important de revenir vers les collègues pour partager [sur] ces acquis et dégager de nouvelles perspectives", a-t-il expliqué à des journalistes.

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Le président de l'ANAMS considère l'obtention de l'agrément comme une "étape majeure" pour les 2.023 adjoints au maire du Sénégal, qui sont désormais appelés à jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre des politiques de décentralisation.

Joseph Diab souhaite voir l'association bénéficier d'un accompagnement institutionnel lui permettant de mettre en œuvre son programme d'activités et de contribuer efficacement à la réussite de l'Acte IV de la décentralisation. "Les maires restent nos partenaires privilégiés dans la gestion des collectivités. Notre ambition est de renforcer la complémentarité, afin d'améliorer le service rendu aux populations", a-t-il relevé.