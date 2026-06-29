Tunisie: En prévision de la rentrée scolaire 2026-2027 - La réussite au bout de la mobilisation citoyenne

Outre les manuels scolaires programmés en vue de la prochaine rentrée scolaire qui seront mis à disposition au maximum le 15 août prochain, on vit une effervescence marquée par une mobilisation citoyenne. Dans le but de redonner à l'institution éducative son légendaire image rayonnante et de prémunir notre jeunesse contre les dangers de la drogue et de la violence.

D'ici au 15 août prochain, c'est-à-dire dans quelques semaines, les manuels scolaires dans leur totalité seront disponibles et à la portée des élèves, des parents et des éducateurs, en prévision de la saison scolaire 2026-2027.

Le ministre de l'Éducation l'a précisé lors de sa dernière visite de travail au Centre national pédagogique (CNP), rompant ainsi avec une malheureuse tradition dont a souffert l'institution scolaire durant de longues années au cours desquelles plusieurs titres manquaient dans les librairies,parfois, jusqu'à la fin du premier trimestre.

Faute de mobilisation, à temps, du CNP, des enseignants ou experts produisant ces manuels et aussi faute de certains parents qui préfèrent le farniente de l'été à la préparation minutieuse de la rentrée. En fournissant à leurs enfants les moyens nécessaires pour entamer la nouvelle saison, sous les meilleures conditions possibles.

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Le ministre n'a pas oublié de fournir une nouvelle donnée: les manuels scolaires futurs ne comprendront aucune donnée ou information fausse. Comme ce fut le cas lors de plusieurs saisons précédentes où on commettait intentionnellement des erreurs flagrantes dans l'objectif de saper l'institution scolaire et d'éduquer nos enfants sur la normalisation avec le mensonge et l'induire en erreur quant à l'esprit de nos plus précieuses recherches.

Ainsi, le laisser-aller pratiqué envers les concepteurs des manuels scolaires qui obéissaient aux ordres de certaines parties louches ne sera plus toléré.

Et ceux qui continueront leur sale besogne payeront chèrement leurs crimes.

Avec l'entrée en fonction du Conseil de l'éducation et de l'enseignement et la définition et l'application des nouveaux choix éducatifs privilégiant la modernité et l'adaptation à ses exigences, l'on peut s'attendre, dès à présent, à ce que la prochaine année scolaire soit couronnée de succés.

De surcroît, il ne faut point oublier la veille sécuritaire annoncée afin de prémunir notre institution éducative contre la drogue et la violence, sous toutes leurs formes.

Faut-il, enfin, nourrir les meilleures ambitions possibles dans le but de redonner à notre école l'aura dont elle a toujours bénéficié sur les plans national, régional et international.

Et même si les saboteurs se préparent pour faire échouer notre marche nationale sur la voie du progrès, les espoirs demeurent vivaces quant à la capacité des Tunisiens à relever tous les défis et gagner tous les paris.