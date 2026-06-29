Comme à l'accoutumée, le Chef de l'Etat a présidé, le mercredi 24 juin 2026 à Tunis, la cérémonie marquant le 70e anniversaire de l'Armée nationale au cours de laquelle il a procédé, en sa qualité de chef suprême des forces armées, à la remise de leurs galons à des officiers, sous-officiers et soldats promus à des grades supérieurs tout en décorant nombre d'autres parmi eux d'insignes militaires.

La même cérémonie a été une occasion renouvelée pour le Président de la République d'adresser l'ordre du jour à l'ensemble des forces armées et de mettre en exergue que la date du 24 juin 1956 ne désigne pas une simple «date de fondation de l'Armée nationale, mais elle marque une renaissance dans la mesure où l'institution militaire a une longue histoire marquée par de nombreuses réalisations dont notamment les batailles remportées, la création d'écoles militaires, la fabrication d'armes et l'élaboration de stratégies militaires encore étudiées aujourd'hui».

Le Président Kaïs Saïed a tenu à souligner, par ailleurs, la relation fusionnelle existant entre le peuple tunisien et l'Armée nationale, appelée à s'acquitter de plusieurs missions, plus précisément la défense de la souveraineté nationale, la lutte contre le terrorisme, la contrebande, le trafic de stupéfiants et la migration irrégulière, sans oublier la participation à la sécurisation des examens nationaux et autres échéances électorales.

Rappelons, également, le rôle de l'Armée nationale sur le plan économique et infrastructurel du pays grâce au savoir-faire de la Direction générale du génie militaire qui a le mérite de contribuer, efficacement, à la réalisation, en un temps record, de plusieurs projets, à l'instar de celui de Rjim Maâtoug, qui a permis de transformer des zones arides en espaces verts, sans parler de son apport considérable à des projets tels que ceux de la maison de la culture Ibn-Khaldoun, des Places Barcelone et Mongi-Bali et de la Piscine du Belvédère.

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Idem pour pour les participations régulières de nos forces armées aux multiples missions de maintien de la paix confiées par l'Organisation des Nations unies à travers le monde, et ce, depuis les années 1960.

Ainsi, la célébration du 70e anniversaire de l'Armée nationale constitue une nouvelle opportunité quant à l'intérêt présidentiel majeur accordé à cette institution profondément républicaine qui s'érige en vrai rempart du pays, tout en faisant preuve d'une rigueur exemplaire, loin des tumultes tout en conservant une neutralité absolue, ce qui lui a permis de s'imposer par sa discipline et son dévouement incessant au service public.

En effet, l'Armée nationale a joué souvent, voire toujours, un rôle clé et stratégique dans l'appui au processus de développement global du pays avec une contribution à l'aménagement de routes et de ponts dans les zones difficile d'accès, les hauteurs et les régions sahariennes, en plus de la construction d'unités hospitalières et l'entretien des monuments nationaux et historiques.

Plus encore, l'institution militaire a bien confirmé son engagement en faveur d'un programme d'industrialisation militaire, dans le cadre du soutien au système de production national, l'objectif étant de développer les capacités opérationnelles des forces armées et de réduire les dépenses de défense , d'où l'importance de faire face aux défis exigeant l'industrialisation militaire en tant que choix stratégique.

En un mot, la toute récente célébration, présidée par le Chef de l'Etat, est venue rappeler l'attachement indéfectible des Tunisiens à une armée républicaine, fidèle à sa mission de défense du territoire, de la souveraineté nationale et de la sécurité du pays dans le sens où elle est respectée par tous, ce qui en fait un pilier de stabilité, incarnant les valeurs de discipline, de sacrifice et de loyauté envers la patrie.