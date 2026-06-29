Tunisie: Dépôt des déclarations fiscales pour les personnes morales - Date limite le 29 juin

28 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La direction générale des impôts relevant du ministère des Finances a rappelé l'existence de deux échéances fiscales dont le délai expire ce lundi 29 juin.

La première concerne le dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes morales non soumises au régime de la déclaration et du paiement à distance. La seconde porte sur le dépôt de la déclaration relative à la première tranche de l'acompte provisionnel pour les personnes morales.

L'administration fiscale précise que les contribuables peuvent déposer leurs déclarations le jour ouvrable suivant sans pénalité lorsque la date limite coïncide avec un dimanche ou un jour férié, conformément aux procédures fiscales en vigueur.

Ce rappel s'inscrit dans le cadre des efforts de l'administration visant à inciter les contribuables à respecter les délais légaux de dépôt des déclarations, afin d'éviter les pénalités financières et d'assurer le bon déroulement du recouvrement des recettes fiscales de l'État.

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