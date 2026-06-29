Tunisie: Élections légilstatives partielles à El Kabaria - Fin du recours à l'encre électorale

28 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le Président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), Farouk Bouasker, a rappelé ce dimanche 28 juin 2026 qu'il s'agit de la première fois en Tunisie que l'encre électorale est abandonnée lors d'un scrutin.

Il l'a également indiqué que l'ISIE assure désormais, pour la première fois, l'encadrement des élections législatives partielles dans la circonscription d'El Kabaria en s'appuyant exclusivement sur ses agents et cadres centraux et régionaux.

Farouk Bouasker a souligné que les récentes élections ont permis une réduction des coûts du processus électoral, estimant que ces nouvelles mesures contribueront à une baisse encore plus importante des dépenses liées aux scrutins.

Il a précisé que la suppression de l'encre électorale ne remet pas en cause la transparence du vote, affirmant que l'instance dispose d'une base de données fiable et que chaque électeur doit présenter sa carte d'identité nationale lors du scrutin.

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Le président de l'ISIE a par ailleurs expliqué que l'usage de l'encre électorale posait des problèmes environnementaux, notamment en matière d'élimination, en plus de représenter une charge financière importante pour les finances publiques.

Il a appelé les électeurs inscrits dans la circonscription d'El Kabaria à participer massivement au scrutin.

Dix-sept centres de vote ont été ouverts de 8h à 18h afin de permettre aux électeurs de choisir leur représentant parmi cinq candidats.

Les électeurs de la circonscription d'El Kabaria, dans le gouvernorat de Tunis, sont appelés ce dimanche à élire leur nouveau député à l'Assemblée des représentants du peuple, dans le cadre d'une élection législative partielle organisée à la suite du siège devenu vacant après le décès du député Salah Mbarki.

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