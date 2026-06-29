Tunisie: Lutte contre la rage - Lancement d'une campagne régionale conjointe dans trois gouvernorats

La direction générale des services vétérinaires a lancé, vendredi dernier, une première approche de terrain conjointe réunissant les gouvernorats de Kasserine, Le Kef et Siliana, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la rage. Cette initiative s'inscrit dans une campagne exceptionnelle de sensibilisation, d'information et de prévention contre cette maladie.

S'étalant sur trois jours, l'opération vise à renforcer la coordination entre les différents intervenants et à unifier les efforts sur le terrain.

Dans un communiqué, la Direction générale des services vétérinaires précise que la première journée a été consacrée à l'animation de points d'information et de tentes de sensibilisation, avec la participation de cadres vétérinaires publics et de vétérinaires privés. Ces équipes ont mené des actions de proximité auprès des citoyens afin de les informer sur les risques liés à la rage et les moyens de prévention.

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La campagne met notamment l'accent sur l'importance de la vaccination régulière des animaux sensibles, sur les bons réflexes à adopter en cas de morsure, ainsi que sur la nécessité de préserver la propreté de l'environnement et de bien gérer les déchets alimentaires afin de limiter la prolifération des animaux errants. Elle promeut également la responsabilité des propriétaires d'animaux et le respect du bien-être animal comme éléments essentiels de prévention.

La Direction générale souligne que la sensibilisation constitue un pilier central de la lutte contre la rage, ajoutant que l'efficacité des programmes de vaccination dépend largement de l'engagement des citoyens dans les mesures préventives et dans le suivi régulier de leurs animaux.

Cette initiative s'inscrit par ailleurs dans l'approche « Une seule santé », qui repose sur la coopération entre les services vétérinaires, le ministère de la Santé, les collectivités locales et les citoyens, considérés comme des acteurs clés dans la protection de la santé humaine, animale et de l'environnement.

Le dispositif se poursuit jusqu'au dimanche 28 juin, avec le déploiement d'équipes vétérinaires publiques, appuyées par des vétérinaires privés, dans les délégations de Rouhia (Siliana), El Ksour (Le Kef) et Jedeliane (Kasserine), afin de mener une vaste campagne de vaccination visant à renforcer la couverture immunitaire des animaux sensibles.