Tunisie: Kebili-journées régionales de la santé - 21 opérations ophtalmologiques réussies

28 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le directeur régional de la santé à Kébili, Jawhar Makni, a annoncé le succès des « Journées régionales de chirurgie ophtalmologique » organisées par l'hôpital régional de Kébili sur trois jours, du 25 au 27 juin 2026.

Au total, 21 interventions chirurgicales ont été réalisées avec succès dans le service d'ophtalmologie, dans de bonnes conditions organisationnelles et médicales, selon ses déclarations à Diwan FM.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche de soutien aux catégories sociales à revenu limité. Elle a ciblé en priorité les bénéficiaires de la carte de soins gratuits ainsi que ceux bénéficiant de la tarification réduite, afin de leur permettre d'accéder gratuitement à des interventions chirurgicales nécessaires.

Le responsable régional a souligné l'importance de ces journées médicales dans le rapprochement des services de santé spécialisés des citoyens et l'amélioration de la qualité des soins dans la région. Il a également réaffirmé le rôle central de l'hôpital régional de Kébili dans le soutien du système de santé public local, notamment à travers la réalisation de ce type d'interventions spécialisées au profit des patients éligibles.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.