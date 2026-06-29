Tunisie: Kebili-journées régionales de la santé - 21 opérations ophtalmologiques réussies

Le directeur régional de la santé à Kébili, Jawhar Makni, a annoncé le succès des « Journées régionales de chirurgie ophtalmologique » organisées par l'hôpital régional de Kébili sur trois jours, du 25 au 27 juin 2026.

Au total, 21 interventions chirurgicales ont été réalisées avec succès dans le service d'ophtalmologie, dans de bonnes conditions organisationnelles et médicales, selon ses déclarations à Diwan FM.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche de soutien aux catégories sociales à revenu limité. Elle a ciblé en priorité les bénéficiaires de la carte de soins gratuits ainsi que ceux bénéficiant de la tarification réduite, afin de leur permettre d'accéder gratuitement à des interventions chirurgicales nécessaires.

Le responsable régional a souligné l'importance de ces journées médicales dans le rapprochement des services de santé spécialisés des citoyens et l'amélioration de la qualité des soins dans la région. Il a également réaffirmé le rôle central de l'hôpital régional de Kébili dans le soutien du système de santé public local, notamment à travers la réalisation de ce type d'interventions spécialisées au profit des patients éligibles.