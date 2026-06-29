Tunisie: Beach handball / Mondial-2026 - Le pays s'incline face à l'Italie et termine 12e

28 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie a bouclé sa participation au Championnat du monde de beach handball à la 12e place, après sa défaite face à l'Italie (1-2) lors du match de classement disputé dimanche à Zagreb (Croatie).

Les Italiens ont remporté la première manche (21-20), avant que les Tunisiens n'égalisent en s'adjugeant la deuxième (16-14). La Squadra Azzurra s'est finalement imposée 7-2 aux tirs au but.

La veille, les coéquipiers du capitaine Hamza Fallah avaient battu les Etats-Unis (2-1), avant de s'incliner sur le même score face à l'Iran, dans le cadre des matches de classement pour les 9e à 12e places.

Les hommes du sélectionneur Mohamed Tabboubi ont terminé à la dernière place du groupe 1 au Tour principal.

La Tunisie s'était qualifiée à la troisième place du groupe B lors de la phase préliminaire, derrière la Hongrie et le Danemark, et devant Porto Rico.

La finale du tournoi opposera le Brésil à l'Allemagne, ce dimanche à partir de 19h00 (heure tunisienne).

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