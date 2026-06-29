Tunisie: L'investissement, vecteur essentiel de la croissance économique

La Tunisie confirme ses orientations en faveur de l'investissement en tant que moteur essentiel pour une croissance économique sérieuse durant la période à venir, d'où la tenue, récente et presque simultanée, de deux événements majeurs en la matière, tournés vers l'Afrique et l'Italie, donc l'Europe.

En effet, dans cette deuxième édition du Tunisia Investment Forum (TIF) 2026, les autorités ont mis en relief l'ambition de notre pays en vue de devenir une réelle plateforme d'investissement, de commerce et de production reliant le continent africain au reste du monde, ce qui est déjà annoncé par le thème débattu lors de la séance plénière inaugurale, à savoir «la Tunisie, porte d'entrée vers l'Afrique».

D'ailleurs, une unanimité s'est dégagée voulant que la Tunisie ne soit plus, comme on l'a souligné jusque-là, perçue en tant que simple porte d'entrée au continent africain, mais comme un véritable carrefour d'échanges, d'investissements, de production et de circulation des flux entre l'Afrique et le reste du monde tout en constituant un espace où l'Afrique et l'Europe peuvent coopérer, investir et créer des synergies et autres chaînes de valeur plus résilientes et plus compétitives.

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Autrement dit, il faut souligner que, pour notre pays, l'Afrique est appelée à être un vrai partenaire stratégique et non pas uniquement un marché à conquérir dans la mesure où l'intégration économique du continent constitue une nécessité, voire une obligation pour son avenir.

Plus encore, la présence d'environ 1200 participants, dont bon nombre de décideurs, d'investisseurs et autres hauts responsables, prouve l'attractivité économique et financière du pays et le souci d'explorer de nouvelles opportunités afin de conforter la place de la Tunisie comme plateforme stratégique d'investissement à destination du continent africain.

A souligner, également, la mise en oeuvre, à cette occasion, d'une plateforme qualifiée déjà de mécanisme opérationnel en vue d'améliorer le climat des affaires, faciliter les procédures administratives et fournir des services d'assistance et d'accompagnement aux investisseurs.

On mentionne, en outre, l'autre événement de taille, en l'occurrence le Forum économique tuniso-italien où la Cheffe du gouvernement a prononcé une allocution au nom du Président de la République pour mettre en relief la coopération entre la Tunisie et l'Italie, pays investisseur chez nous grâce à l'implantation de ses nombreuses entreprises et son implication dans plusieurs projets de développement.

En résumé, ces deux événements viennent confirmer l'engagement de la Tunisie à améliorer le climat d'investissement et des affaires grâce à l'application de nouvelles réformes indispensables avec la modernisation du cadre législatif et institutionnel du système d'investissement, la simplification et la numérisation complète des procédures administratives, l'objectif final étant de consacrer la performance des services publics.