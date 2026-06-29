Tunisie: Canada - Ouverture de 32 postes dans la ville de l'Ontario

L'Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) a annoncé l'ouverture des candidatures au profit des compétences tunisiennes souhaitant travailler dans la province canadienne de l'Ontario, dans le cadre d'une campagne de recrutement supervisée par le Centre de services d'emploi Prescott-Russell.

Cette opération concerne des postes dans les domaines de l'éducation spécialisée, de la physiothérapie et du massage thérapeutique.

L'offre prévoit le recrutement de 30 éducateurs spécialisés. Les candidats retenus auront pour mission d'évaluer les besoins des élèves, d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans d'intervention, d'assurer le suivi de leur évolution, de coordonner leurs actions avec les parents et les différents intervenants, de mettre à jour les dossiers et, si nécessaire, d'administrer les traitements prescrits.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme reconnu en éducation spécialisée ou dans une discipline connexe, justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle, maîtriser le français, avoir des connaissances en anglais et posséder une bonne maîtrise des outils informatiques.

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L'ATCT recrute également un physiothérapeute, chargé d'évaluer les patients, d'élaborer des plans de traitement personnalisés, d'en assurer le suivi, de rédiger les rapports nécessaires et de collaborer avec une équipe multidisciplinaire.

Les candidats à ce poste doivent disposer d'au moins une année d'expérience, maîtriser les outils informatiques et présenter un casier judiciaire vierge. La maîtrise du français et de l'anglais constitue un atout.

Le programme comprend enfin le recrutement d'un spécialiste en massage thérapeutique, dont les missions consistent à évaluer les clients, dispenser les soins appropriés, fournir des conseils, assurer la mise à jour des dossiers et travailler en coordination avec les autres professionnels. Une expérience minimale d'un an, de bonnes aptitudes en communication, la maîtrise de l'outil informatique et un casier judiciaire vierge sont exigés, tandis que le bilinguisme français-anglais est considéré comme un avantage.

L'Agence invite les candidats répondant aux critères requis à constituer un dossier comprenant un CV en français conforme au modèle canadien, les attestations de travail, les copies des diplômes ainsi que la page biométrique du passeport, avant de transmettre leur candidature via le formulaire électronique prévu à cet effet.

L'ATCT précise que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 29 juin 2026 et souligne que seuls les candidats présélectionnés seront contactés à l'issue de la première phase de sélection.