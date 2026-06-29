Tunisie: Bab Saâdoun / Violent incendie du marché de Sidi Abdessalem - Décès d'un commerçant

28 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Un commerçant du marché Sidi Abdessalem à Tunis est décédé dans un violent incendie qui s'est déclenché au marché ce dimanche matin, selon des déclarations de sources concordantes.

Une source de la Protection civile a déclaré à la Tap que « les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie, qui avait ravagé une grande partie du marché tôt ce dimanche matin ».

Un responsable local, souhaitant garder l'anonymat, a déclaré aux envoyées de la TAP présentes sur place que « le marché a été entièrement détruit par les flammes », expliquant qu'« un court-circuit électrique serait à l'origine de l'incendie déclaré vers 6 h du matin ».

Selon la même source, les unités de la protection civile ont maîtrisé le feu vers 10 h pour entamer ensuite les opérations de refroidissement.

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Les autorités compétentes, notamment la Protection civile, le ministère de l'Intérieur, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz et des représentants des autorités locales se sont dépêchées sur les lieux dès le début de l'incident, précise la même source.

Le marché Sidi Abdelsalem est l'un des marchés traditionnels les plus réputés de Tunis.

Situé dans le quartier de Bab Saadoun, il comprend des dizaines de boutiques et d'espaces dédiés à la vente de divers articles d'occasion ou d'alimentation générale et attire quotidiennement un grand nombre de clients.

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