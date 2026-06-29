Sénégal: Nioro du Rip - Un individu interpellé pour viol suivi de grossesse sur une femme mariée

28 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Des éléments du Commissariat urbain de Nioro du Rip ont procédé à l'interpellation d'un individu poursuivi pour viol suivi de grossesse commis sur une femme mariée présentant un handicap sensoriel (sourde-muette), a appris l'APS de source policière.

Cette interpellation qui a eu lieu, vendredi, fait suite à une plainte déposée par la victime auprès du Tribunal d'instance de Nioro du Rip. La plaignante a expliqué avoir été abordée par le mis en cause près du terrain de basket, en bordure de la route nationale n°4. Ce dernier l'aurait entraîné de force dans un bâtiment abandonné pour lui imposer un rapport sexuel. Constatant des changements physiques quelque temps plus tard, la victime s'est rendue au district sanitaire de Nioro du Rip où un gynécologue a confirmé une grossesse.

Par honte et crainte du jugement de son entourage, son époux étant établi hors du pays depuis plus d'un an, elle a dissimulé son état jusqu'au huitième mois, période à laquelle sa belle-famille s'en est rendu compte. Ce n'est qu'après son accouchement qu'elle a décidé de dénoncer son agresseur. Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu avoir entretenu des rapports sexuels avec la plaignante, prétendant toutefois que les faits s'étaient déroulés dans son commerce au marché de Dinguiraye. Au vu des indices graves et concordants qui pèsent sur lui, le suspect a été placé en garde à vue.

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