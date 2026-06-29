Ile Maurice: 15 kg sur le dos, 10 km pour les vétérans - Le défi de Cocigan Ramsamy

À des milliers de kilomètres de son île natale, un Mauricien continue de porter haut les valeurs de courage, de discipline et de solidarité. Le Staff Sergeant Cocigan «Sammy» Ramsamy, basé à Colchester, au Royaume-Uni, s'est récemment illustré lors de la course caritative Worthing 10K, organisée au profit des anciens combattants.

Ce militaire expérimenté a relevé un défi peu commun : parcourir les 10 km de l'épreuve en transportant une charge de 15 kilos sur le dos. Un effort physique considérable qu'il a accompli en 1 heure et 8 minutes afin de collecter des fonds pour l'association Care for Veterans, qui vient en aide aux anciens militaires souffrant de handicaps ou nécessitant des soins spécialisés.

Au-delà de la performance sportive, l'initiative témoigne de l'engagement d'un Mauricien qui a consacré une grande partie de sa vie au service des autres. Entré dans l'armée britannique en 2008 comme simple soldat, Cocigan Ramsamy a gravi progressivement les échelons grâce à son professionnalisme et à sa détermination. Après avoir servi comme lance corporal, corporal puis sergeant, il a été promu staff sergeant en 2025, une reconnaissance de son parcours exemplaire.

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Au cours de ses 18 années de carrière, il a participé à de nombreux exercices militaires au Royaume-Uni et à l'étranger. Il compte également quatre déploiements opérationnels à son actif, démontrant des qualités de leadership et d'adaptation dans des environnements souvent exigeants.

Pour Cocigan Ramsamy, cette course était aussi un moyen de rendre hommage aux vétérans. «Le poids que je portais ne représente qu'une infime partie du fardeau que de nombreux anciens combattants supportent chaque jour», a-t-il déclaré après avoir franchi la ligne d'arrivée. Et d'ajouter que son défi a déjà permis de récolter plus de 307 livres sterling, les dons continuant d'affluer.

L'exemple de Cocigan Ramsamy illustre la contribution souvent discrète mais remarquable des Mauriciens établis à l'étranger. Par son parcours militaire, son sens du devoir et son engagement humanitaire, il fait honneur à Maurice et démontre que les talents mauriciens peuvent briller bien au-delà de nos frontières.