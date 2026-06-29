Maroc: Botola Pro - L'AS FAR lâche du lest, le MAS nouveau leader

La 28ème journée de Botola Pro a balayé les certitudes des cadors et relancé la course au titre et au maintien.

Le grand coup de force est signé par le Maghreb de Fès. Sur la pelouse du Grand Stade de Fès, les Canaris ont dicté leur loi face à l'Union Yacoub El Mansour grâce à des réalisations d'Adel Rhaili et d'Anas Tahri en première période. La réduction du score sur penalty de Mehdi Balouk à la 90e minute n'a rien changé à l'issue de la rencontre. Ce succès permet au MAS de s'emparer des commandes du championnat avec 55 points, laissant son adversaire du jour englué à la quatorzième place.

L'AS FAR a, quant à lui, abandonné son trône après un derby de Rabat d'une tension extrême contre l'Union Touarga. Les Militaires avaient pourtant ouvert le score par Khaled Ait Ourkhan, mais un doublé de Younes Dahmani a permis aux Tourguis de renverser la situation avant la pause. C'est finalement Anas Bach qui a sauvé le point du nul pour l'AS FAR dans les arrêts de jeu, juste avant que le match ne s'enflamme définitivement avec les expulsions de Rabie Hrimat (AS FAR) et de Hamza Regragui (UTS). Les Militaires glissent à la deuxième place, à un point du nouveau leader.

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Chez les Casablancais, la soirée a tourné au cauchemar pour les deux rivaux historiques. Le Raja a concédé le nul sur le terrain de l'Ittihad de Tanger après avoir pourtant mené grâce à un penalty d'Abdellah Khafifi. Le carton rouge reçu par le capitaine Badr Benoun a totalement relancé les Tangérois, qui ont égalisé dans le temps additionnel par Bilal El Oudghiri, bloquant les Verts à la quatrième place. De son côté, le Wydad a subi une véritable humiliation à domicile face à l'Olympique Dcheira. Malgré l'égalisation rapide de Wissam Ben Yedder après l'ouverture du score d'Ayoub Benaddi, les Rouges ont sombré sur des buts de Brahim Amzili et Mounir El Ghouj. Une victoire capitale pour Dcheira dans sa mission maintien, tandis que le Wydad reste bloqué au cinquième rang.

Dans la course au podium, la Renaissance de Berkane a elle aussi grillé un joker important en s'inclinant face au FUS de Rabat. Mounir Chouiar avait pourtant entretenu l'espoir pour les Orange, mais Chouaib Faidi a offert la victoire aux Rbatis à la 95e minute, maintenant Berkane à la troisième place sous la menace directe du Raja.

Le bas de tableau reste tout aussi indécis après une série de matchs nuls pragmatiques. Le Hassania d'Agadir et la Renaissance de Zemamra se sont séparés dos à dos après deux penalties inscrits par Baye Laye et Montasser Lahtimi. Scénario identique entre le Difaâ d'El Jadida et le Kawkab de Marrakech, où la réponse de Youssef Riani a annulé le but initial d'Imad Sabik. Enfin, l'Olympique de Safi a concédé le nul face au CODM malgré un doublé de Faraji Karmoune, l'égalisation tardive de Yassine Miloudi condamnant l'OCS à rester la lanterne rouge de ce championnat plus imprévisible que jamais.