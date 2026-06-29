Nigeria: Centre-est du pays - Arrestations après le meurtre du représentant d'une association d'éleveurs

Au Nigeria, dix personnes ont été arrêtées après le meurtre du représentant de l'association des éleveurs de bétail, Miyetti Allah, dans la région de Benue, dans le centre-est du pays. Macban est la principale association d'éleveurs, à majorité peule et musulmane, du Nigeria. Elle est depuis des mois dans le viseur de certains députés américains qui accusent ses responsables de connivence avec les auteurs d'attaques contre les chrétiens, notamment dans le centre du Nigeria.

Le coup de filet a eu lieu près d'Otukpo, un district du Nigeria ravagé par les violences intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs, constitués en milices rivales. Une dizaine d'arrestations qui marquent, selon la police nigériane, « une avancée significative » dans l'enquête ouverte suite au meurtre d'Ardo Risku Mohammed et de son assistant.

Ce 26 juin, les deux hommes revenaient d'une réunion dans le secteur d'Otukpo, visant à apaiser des tensions et à renouer le dialogue entre les éleveurs peuls et la communauté locale, lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade.

En plus de mettre une nouvelle fois en lumière l'insécurité au Nigeria, ce drame est « un coup dur pour les efforts pour la réconciliation » dans l'État de Benue, selon l'Institut pour la paix et la résolution des conflits (IPCR), une agence gouvernementale nigériane.

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Le sultan de Sokoto, dans le nord-ouest du pays, s'est également associé au deuil des proches d'Ardo Risku Mohammed, qui a « dédié sa vie à construire des ponts entre les communautés ».

En janvier 2025, le président de l'association des éleveurs, Miyetti Allah, dans la région de Katsina avait également été assassiné par des hommes armés. Ses deux femmes et sa fille avaient également été kidnappées au cours de l'assaut meurtrier, qui avait fait deux autres victimes.

Conflits fonciers

La violence croissante et l'impunité des groupes armés portent atteinte à la liberté religieuse au Nigeria, avait déclaré le 19 juin la rapporteuse spéciale des Nations unies sur ce sujet, ajoutant qu'il était compréhensible que des victimes « qualifient cela de persécution ou de génocide ».

Des propos de Nazila Ghanea qui intervenaient après ceux tenus l'année précédente par le président américain Donald Trump sur un supposé « génocide » des chrétiens au Nigeria, qui avaient suscité des tensions diplomatiques, Abuja rejetant cette accusation.

Le Nigeria est partagé entre un Sud majoritairement chrétien et un Nord à majorité musulmane. Il est confronté à de multiples conflits qui - outre l'insurrection jihadiste menée depuis 17 ans - impliquent des bandes criminelles, des violences entre agriculteurs et éleveurs.

Les chrétiens sont pris pour cible par les groupes jihadistes mais les musulmans sont eux aussi constamment visés. Et les conflits entre agriculteurs et éleveurs trouvent souvent leurs racines dans des conflits fonciers.