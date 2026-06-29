Tunisie: Quand les méduses prennent la parole au pays

L'Association TunSea pour la science participative a suscité un large écho sur les réseaux sociaux après la publication d'un communiqué satirique attribué à une fictive "Union générale des méduses en Tunisie". À travers ce texte humoristique diffusé sur sa page officielle Facebook, l'organisation entend sensibiliser le public aux problématiques de pollution marine et à la protection des écosystèmes méditerranéens.

Présenté sous forme de "déclaration officielle" émanant des profondeurs de la mer Méditerranée, le communiqué met en scène des méduses qui s'adressent aux Tunisiens après "des années de silence".

Dans un ton volontairement ironique et décalé, elles dénoncent une série de comportements humains jugés destructeurs pour le milieu marin : rejet de déchets plastiques en mer, pêche anarchique et illégale, atteintes aux tortues marines, destruction des herbiers de posidonies, ainsi que différentes formes de pollution, notamment pétrolière et industrielle.

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Le texte, largement partagé, alterne entre registre critique et humour assumé. Il détourne les codes des communiqués officiels pour donner une voix fictive aux méduses, transformées en « porte-parole » des fonds marins. Cette mise en scène vise à rendre le message plus accessible, en particulier auprès des jeunes publics.

L'un des passages les plus commentés du communiqué concerne les interactions entre les humains et les méduses. Le texte ironise sur les comportements consistant à toucher ces animaux ou à poser avec eux pour des photos, allant jusqu'à lancer une formule devenue virale : « Non aux baisers, aux câlins et aux selfies ». Cette approche humoristique a contribué à la forte diffusion du message sur les réseaux sociaux.

Derrière cette tonalité légère, TunSea rappelle toutefois une réalité scientifique importante : les méduses et, plus largement, les espèces marines ne doivent pas être manipulées ni considérées comme des objets de divertissement. L'initiative souligne la nécessité de respecter la biodiversité et de préserver les équilibres fragiles des écosystèmes marins.

Selon l'association, ce type de communication s'inscrit dans une démarche de vulgarisation scientifique et de sensibilisation participative. En utilisant l'humour, la satire et l'anthropomorphisme, TunSea cherche à contourner le langage académique traditionnel afin de toucher un public plus large et de favoriser une prise de conscience collective.

Ce choix éditorial met également en lumière des enjeux environnementaux bien réels en Tunisie et dans le bassin méditerranéen, notamment la pollution plastique, la dégradation des habitats naturels et la pression croissante sur la biodiversité marine. Ces problématiques, régulièrement soulignées par les organisations scientifiques, constituent un défi majeur pour les années à venir.

Le communiqué se conclut sur un message clair : le respect de la mer commence par le comportement humain. Éviter de perturber ou de nuire aux organismes marins est présenté non seulement comme une recommandation, mais comme une nécessité pour garantir la durabilité des écosystèmes.

Ainsi, si les méduses ne prennent évidemment pas la parole dans la réalité, cette initiative de TunSea illustre une tendance croissante dans la communication environnementale : utiliser la fiction et l'humour comme levier de sensibilisation. Une approche qui transforme un message scientifique en contenu viral, sans en altérer le fond, et qui rappelle que la mer, elle, envoie déjà ses propres signaux d'alerte face aux pressions humaines.