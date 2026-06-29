Tunisie: Le ministère des Finances temporise sur la création d'une banque postale

Le ministère des Finances a indiqué qu'aucune décision n'a été arrêtée concernant la création d'une banque postale ou l'augmentation de la participation de la Poste tunisienne dans le capital d'une banque existante. Selon le ministère, cette option demeure « stratégique » mais ne peut être tranchée dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre l'exclusion financière.

L'institution souligne que ce choix nécessite une étude approfondie couvrant les dimensions juridiques, économiques et financières, ainsi qu'un large consensus entre les différentes parties prenantes, afin de garantir sa faisabilité et d'assurer l'atteinte des objectifs fixés.

Débat parlementaire autour de l'inclusion financière

Cette position a été présentée lors d'une séance d'audition tenue par la Commission des finances et du budget à l'Assemblée des représentants du peuple, consacrée à l'examen du projet de loi sur la lutte contre l'exclusion financière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours des échanges, la proposition d'intégrer un volet dédié à la création d'une banque postale a suscité un débat important entre les députés et les représentants du ministère.

Plusieurs députés ont estimé que le réseau étendu des bureaux de poste à travers le pays constitue un atout stratégique pour renforcer l'inclusion financière. Ils ont plaidé pour une utilisation de cette infrastructure afin de rapprocher les services bancaires des citoyens, notamment dans les régions intérieures.

Ils ont également mis en avant la nécessité de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au crédit, de développer les services d'épargne et de promouvoir les solutions de paiement numérique. Selon eux, ces mesures contribueraient à dynamiser l'économie et à réduire les disparités régionales.

Les parlementaires ont également estimé que l'intégration d'un chapitre spécifique consacré à la banque postale dans le projet de loi ouvrirait de nouvelles perspectives pour le système financier national.

Prudence du ministère face à une réforme structurelle

En réponse, les représentants du ministère des Finances ont rappelé que le projet de loi actuel s'inscrit dans un cadre de réforme global du secteur financier et bancaire, et ne peut à lui seul porter l'ensemble des transformations structurelles attendues.

Ils ont souligné que la Poste tunisienne joue déjà un rôle important dans le système financier national. Toutefois, toute décision relative à la création d'une banque postale ou à l'élargissement de ses prérogatives bancaires nécessite, selon eux, une évaluation globale et une analyse approfondie des impacts avant toute prise de décision.