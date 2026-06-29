Tunisie: ARP - Validation en commission de garanties de prêts de 430 millions de dollars pour la STEG

La commission des finances et du budget à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a approuvé, en urgence, deux projets de lois portant sur des accords de garantie de prêts d'une valeur globale de 430 millions de dollars américains au profit de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

Ces financements sont destinés à soutenir un programme de modernisation du secteur énergétique tunisien, axé sur l'amélioration de son efficacité, de sa performance et de sa gouvernance.

Le premier texte, correspondant au projet de loi n° 38 de l'année 2026, valide la garantie d'un prêt de 400 millions de dollars accordé directement à la STEG par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).

Le second texte, le projet de loi n° 39 de l'année 2026, porte sur la garantie d'un prêt complémentaire de 30 millions de dollars, octroyé par la BIRD en sa qualité d'entité d'exécution du Fonds pour les technologies propres (FTP).

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Ces deux accords de garantie avaient été initialement conclus entre la Tunisie et l'institution financière le 3 novembre 2025.

Ce feu vert de la commission permet désormais de transmettre les deux projets de lois vers la séance plénière de l'ARP pour leur adoption définitive, ce qui parachèvera le processus législatif obligatoire.