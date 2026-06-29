Tunisie: Tebourba - Cinq personnes arrêtées pour fouilles illégales de vestiges archéologiques

Les unités de la Garde nationale de Tebourba ont interpellé, dans la nuit de samedi à dimanche, cinq individus surpris en flagrant délit de fouilles illégales dans une zone rurale relevant de la délégation de Tebourba, gouvernorat de Manouba. L'opération, menée en coordination avec les agents du poste local, a permis la saisie d'outils de creusement, de plans ainsi que d'une somme d'argent, selon une source sécuritaire citée par la correspondante de l'Agence TAP.

Le parquet de Manouba a autorisé l'ouverture d'une enquête confiée à la brigade de recherches judiciaires de la Garde nationale de Tebourba. Les investigations portent sur des soupçons de constitution d'une entente en vue de la recherche illégale de vestiges archéologiques et de trésors, ainsi que sur les circonstances entourant cette opération.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les unités sécuritaires ont pu détecter l'activité suspecte et intervenir rapidement sur les lieux, procédant à l'arrestation des individus en flagrant délit. Les suspects, originaires d'un gouvernorat voisin, étaient en possession de matériel spécialisé destiné aux fouilles ainsi que de documents et plans liés à leurs recherches.

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Parmi les personnes arrêtées figure un individu faisant déjà l'objet d'un avis de recherche dans une affaire à caractère terroriste, toujours selon la même source sécuritaire. Le véhicule utilisé par le groupe a également été saisi dans le cadre de l'enquête.

Les investigations se poursuivent sous la supervision du parquet afin de déterminer l'ensemble des responsabilités et de clarifier les circonstances exactes de cette affaire. Les suspects devraient être présentés à la justice une fois les procédures d'enquête finalisées.