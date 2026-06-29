Tunisie: Le pays tourne la page Renard et mise sur un entraîneur local après un Mondial catastrophique

La Fédération tunisienne de football (FTF) a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec le sélectionneur français Hervé Renard et de confier la direction technique des "Aigles de Carthage" à un entraîneur tunisien. Cette décision intervient au lendemain d'une Coupe du monde 2026 jugée catastrophique, marquée par une élimination sans le moindre point et des résultats lourdement défavorables.

Selon des sources proches du dossier, la Fédération avait initialement tenté de prolonger l'aventure avec Hervé Renard, nommé en urgence à la suite du limogeage de Sabri Lamouchi après la lourde défaite face à la Suède (5-1). Toutefois, les négociations entre les deux parties n'ont pas abouti, conduisant à l'abandon de cette option et à un retour assumé vers une solution locale.

Le technicien français avait été appelé dans un contexte de crise afin de redresser une sélection mal engagée dans la compétition. Mais ses débuts n'ont pas permis d'enrayer la spirale négative. La Tunisie a subi une nouvelle défaite face au Japon (4-0), avant de conclure son parcours par un revers contre les Pays-Bas (3-1), terminant ainsi la phase de groupes avec trois défaites en autant de rencontres.

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Au total, la sélection tunisienne a encaissé 12 buts en trois matchs, pour seulement deux buts inscrits. Il s'agit du plus mauvais bilan défensif de l'histoire des participations tunisiennes en Coupe du monde, mais également de l'une des performances les plus faibles de l'édition 2026.

Face à ce constat, la Fédération tunisienne estime qu'une refonte en profondeur est nécessaire. Les responsables fédéraux considèrent que la prochaine étape exige un entraîneur connaissant parfaitement le contexte du football tunisien, capable de reconstruire un groupe compétitif et de redonner une identité claire à la sélection nationale.

Cette orientation s'inscrit également dans une volonté de préparer les prochaines échéances continentales et internationales, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du monde. La Fédération souhaite désormais privilégier la stabilité, la proximité avec le championnat local et une meilleure intégration des jeunes talents.

La nomination du futur sélectionneur tunisien devrait être officialisée dans les prochains jours, selon des sources internes à la Fédération. Le bureau fédéral aurait déjà acté le principe d'un choix local, mettant ainsi fin à une courte expérience étrangère censée relancer la dynamique sportive.