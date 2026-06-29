L'ailier droit, Amor Layouni, va mettre le cap sur l'AEK Larnaca. Libre de droit après la fin de son engagement avec les Suédois du BK Häcken, Layouni, 33 ans, signera donc à Chypre pour deux ans, en contrepartie de 300.000 dollars annuels.

Constant durant ses trois saisons passées à Hacken, Layouni tentera d'apporter à l'AEK Larnaca son expérience après un parcours assez riche qui lui a permis d'évoluer en Suède, en Norvège, en Australie et en Égypte.

Option d'achat levée pour Bouajila

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Le club turc Goztepe SK a levé l'option d'achat du jeune attaquant Salem Mounir Bouajila. La saison écoulée, l'avant de 18 ans avait été cédé à titre de prêt aux U19 de Göztepe par le HJK Klubi 04 d'Helsinki. Brillant lors de ce prêt, le joueur a convaincu le club turc de le conserver. L'engagement de Bouajila avec Gotztepe court jusqu'en 2030, et ce contrat est assorti d'une année supplémentaire en option. Notons enfin que sur Transfermarkt, Bouajila est valorisé à hauteur de 200.000 euros.

Yassine Laâbidi passe pro avec Genk

Le milieu international U15, Yassine Laâbidi, a signé son premier engagement professionnel avec le KRC Genk. Laâbidi s'est engagé pour trois ans avec le club belge.

Mehdi Amara signe à Ajaccio

Le jeune milieu Mehdi Amara a opté pour les Corses de l'AC Ajaccio. A 16 ans, Amara, transfuge des U16 de l'AS Strasbourg, avec qui il a décroché le titre de champion en U16 Régional 1, est considéré comme une pépite à fort potentiel.