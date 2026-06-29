Ile Maurice: Un avocat mauricien interpellé dans le sillage d'un litige avec un client indien

29 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

L'avocat d'affaires Shaan Kundomal, directeur de Capital Horizons Ltd, récemment rebaptisée Aurevya Wealth Ltd, a été interpellé vendredi soir à l'aéroport de Dubaï alors qu'il était en transit vers Istanbul.

Me Kundomal, qui voyageait avec son épouse et une assistante, aurait été placé en détention provisoire par les autorités émiraties dans le cadre d'une enquête portant sur un présumé détournement de 3 millions de dollars (environ Rs 144 millions) au préjudice d'un de ses clients investisseurs.

Selon nos informations, la demande de remise en liberté sous caution de Me Kundomal doit être examinée ce lundi, a indiqué l'un de ses conseillers juridiques.

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