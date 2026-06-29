Ile Maurice: Un gardien de la CWA périt dans l'incendie d'un entrepôt

Un quadragénaire, employé comme gardien par la Central Water Authority (CWA), a perdu la vie samedi matin dans l'incendie d'un entrepôt situé avenue Julius Nyerere, à Rose-Hill, à proximité du National Pensions Fund.

Le sinistre s'est déclaré aux alentours de 9 h 30, selon les premières indications. À leur arrivée vers 11 heures, les policiers de Rose-Hill ont découvert un bâtiment entièrement ravagé par les flammes. L'entrepôt abritait du matériel appartenant à la CWA.

Le corps calciné de la victime, identifiée comme Arumugum Azaghen, 43 ans, domicilié à Trèfles, Rose-Hill, a été retrouvé à l'intérieur des lieux. Il exerçait comme gardien sur ce site.

Les circonstances exactes ayant conduit au déclenchement de l'incendie demeurent, pour l'heure, indéterminées. Une enquête a été ouverte par la Criminal Investigation Division, placée sous la supervision de l'inspecteur Hookoom. Une présence policière a été maintenue sur place afin de sécuriser la zone.