Ile Maurice: Corps conservé plusieurs mois dans une morgue défaillante

Jean-Noël Thomas est mort en fin 2025. Il aurait eu 37 ans cette année. Pendant neuf mois, sa dépouille est restée à la morgue de l'ancien hôpital Dr Bruno Cheong, à Flacq, dans des conditions que sa famille juge inacceptables. Sa soeur, Stéphanie Léonide, née Thomas, mère de trois enfants résidant à Grand-Gaube, avait grandi séparément de lui dans des foyers d'accueil. C'est elle qui a découvert, le 25 juin, l'état dans lequel le corps avait été conservé. Elle réclame désormais des explications du ministère de la Santé.

Selon son témoignage, tout bascule lorsque la police de Rose-Hill la contacte pour lui annoncer que son frère est décédé depuis fin 2025 et a déjà été inhumé. Un certificat de décès et des documents d'inhumation lui sont remis à l'état civil.

Le 24 juin, la police de Rose-Hill la contacte à nouveau et lui demande cette fois de se rendre à la morgue de Flacq pour identifier le corps de son frère. Le 25 juin, elle s'y rend.

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Ce qu'elle découvre la marque profondément. «On m'avait dit que la morgue avait été réparée. Pourtant, son corps était dans un état de décomposition très avancé. Le drap collait à sa peau. Sa tête était difficilement reconnaissable. Je l'ai identifié uniquement grâce à son tatouage. C'était notre signe de famille», confie-t-elle.

Depuis cette visite, elle dit ne plus dormir ni s'alimenter normalement. «L'odeur est encore dans ma gorge. Je revois cette scène sans arrêt», ajoute-t-elle.

Contactée, une source au ministère de la Santé explique que le corps aurait été transféré vers la morgue de l'ancien hôpital Dr Bruno Cheong en raison d'une saturation du SAJ Hospital. Dans les cas habituels, les dépouilles sont conservées au SAJ Hospital - les transferts vers l'ancien établissement n'interviennent que lorsque la capacité est atteinte.

La même source précise que le système de température de la morgue de l'ancien hôpital n'était pas correctement stabilisé à ce moment-là, ce qui a entraîné une détérioration de la dépouille.

Jean-Noël Thomas a été inhumé le samedi 27 juin 2026, lors d'une cérémonie religieuse à l'église Marie-Reine de Poudred'Or, avant son enterrement au cimetière de la localité.

Pour la famille , les obsèques n'ont pas mis fin aux interrogations. Elle réclame l'ouverture d'une enquête par le ministère de la Santé pour établir les responsabilités et vérifier si d'autres corps se trouvent dans des conditions similaires à Flacq. «Je veux la vérité et je veux que justice soit rendue à mon frère», dit Stéphanie Léonide.