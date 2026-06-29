Algérie: L'Algérie qualifiée aux 16es de finale

La sélection algérienne de football s'est qualifiée aux 16es de finale de la Coupe du monde actuellement en cours aux Etats Unis d'Amérique, après son résultat nul contre l'Autriche (3-3, mi-temps 1-1), en match disputé dans la nuit de samedi à dimanche, au stade Arrowhead de Kansas City, pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase de poules (Groupe J).

Les Autrichiens ont mené deux fois au score, grâce à Arnautovic (28e) et Sabitzer (55e), mais les Verts sont revenu à chaque fois, grâce à Belghali (45e) et Mahrez (60e).

En toute fin de rencontre, ce même Mahrez est revenu à la charge pour inscrire un troisième but (90e+3), permettant à l'Algérie de mener pour la première fois dans ce match (3-2), mais dans un ultime sursaut d'orgueil, l'Autriche a réussi à arracher l'égalisation (3-3), grâce à Kalajdzic (90e+6).

Grâce à ce résultat nul contre l'Autriche, la sélection nationale termine à la troisième place de son groupe et sera appelée à défier son homologue suisse au prochain tour.

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Dans l'autre match de ce Groupe (J), disputé au même horaire au stade AT&T de Dallas, l'Argentine a conforté sa première place, en battant la Jordanie (3-1).

Le point à l'issue de la 3e et dernière journée

KANSAS CITY (Etats Unis) - Le point du Groupe (J) de la Coupe du monde 2026 de football, à l'issue de la troisième et dernière journée, disputée dans la nuit de samedi à dimanche :

Dimanche, 28 juin 2026 :

Arrowhead stadium (Kansas City, Missouri) : Algérie - Autriche 3-3

AT&T stadium (Arlington, Texas) : Jordanie - Argentine 1-3

Classement Pts J Diff

1). Argentine 9 3 +7 Qualifiée

2). Autriche 4 3 0 Qualifiée

--). Algérie 4 3 -2 Qualifiée

4). Jordanie 0 3 -5

Déjà joués :

Argentine - Algérie 3-0

Autriche - Jordanie 3-1

Argentine - Autriche 2-0

Jordanie - Algérie 1-2

NB : A l'issue de cette troisième et dernière journée de la phase de poules, l'Argentine, l'Autriche et l'Algérie sont qualifiés pour les seizièmes de finale.

Déclarations

Vladimir Petkovic (Sélectionneur national) : "Le match a été plein de rebondissements et nos joueurs sont à féliciter pour tous les efforts fournis. J'ai particulièrement apprécié leur réaction après les deux premiers buts, car ils ont réussi à revenir assez rapidement. Nous sommes heureux d'avoir atteint notre premier objectif, qui consiste à passer en 16es de finale. A présent, on va savourer, avant de se remettre au travail pour préparer le prochain match. Le hasard a voulu que notre futur adversaire soit la Suisse, une sélection que j'ai déjà dirigée par le passé. Certes, l'effectif a changé depuis, mais j'ai ma petite idée et j'espère que cela nous sera utile".

Ryad Mahrez (Meneur de jeu de la sélection nationale) : "C'est formidable. On est très contents. C'est la deuxième fois dans notre histoire. On va commencer par bien savourer cet exploit, car on le mérite. Par la suite, on se remettra au travail, pour préparer les 16es de finale. Ce n'était pas facile. Nous sommes tombés sur une bonne équipe, mais le plus important pour nous était de passer au prochain tour. Je suis heureux d'avoir marqué deux buts, mais je tiens à souligner que c'est Aouar qui a pratiquement fait tout le travail. Ses passes étaient vraiment lumineuses. Pour la suite du parcours, il faudra de la personnalité et du caractère, car c'est un grand tournoi et on doit se montrer à la hauteur".

Houssam Aouar (Milieu offensif de la sélection nationale) : "On est très fiers de ce qu'on vient d'accomplir, surtout pour le peuple, qui attendait avec impatience cette qualification. Le match a été très difficile, contre une bonne équipe d'Autriche. Nous avons subi beaucoup de pression, tout au long de la rencontre, surtout qu'il y a eu de nombreux rebondissements. Mais Dieu merci, la qualification était au bout pour récompenser nos efforts. Je pense qu'on a atteint notre objectif tout en donnant une bonne image. A présent, il faut bien récupérer, pour être au rendez-vous contre la Suisse. On a beaucoup de respect pour cette équipe, qui a terminé première de son groupe. Ce n'est pas un hasard. Mais on va y aller à fond, avec l'objectif de créer un autre exploit".

Rafik Belghali (Latéral droit de la sélection nationale) : "On tenait une belle victoire (3-2), avant de concéder l'égalisation, juste avant le coup de sifflet final. C'était un peu frustrant. Cela dit, le plus important pour nous était de se qualifier et nous avons atteint cet objectif. Sur le plan personnel, je suis doublement heureux d'avoir marqué un des trois buts, car outre le fait d'avoir contribué à la qualification en 16es de finale, j'ai pu faire un clin d'oeil à un ami décédé. C'était important pour moi de lui dédier ce but".