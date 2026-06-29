Alger — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, a reçu une délégation de jeunes tunisiens, en visite en Algérie dans le cadre d'un programme d'échange de jeunes, visant à renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays, indique dimanche un communiqué du ministère.

M. Hidaoui a reçu, samedi soir, au Centre des arts et de la culture du Palais des Raïs (Bastion 23), une délégation de jeunes tunisiens, en visite en Algérie dans le cadre "d'un programme d'échange de jeunes comprenant plusieurs activités et des visites de terrain et culturelles visant à renforcer les liens de fraternité et de coopération, et à favoriser l'échange d'expertises entre les jeunes des deux pays, et s'étendant du 23 au 29 juin courant", précise la même source.

Lors de cette rencontre, tenue en présence du directeur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Blida et de cadres du secteur, le ministre a souligné, dans son allocution de bienvenue, "la profondeur des liens historiques unissant les deux peuples frères", rappelant "l'importance des programmes d'échange de jeunes dans la consolidation des liens de fraternité et le renforcement du dialogue et des contacts entre les jeunes des deux pays, contribuant ainsi à ancrer les valeurs de coopération, de solidarité et d'ouverture".

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Dans ce cadre, il a fait observer que la diplomatie de la jeunesse est devenue "un pilier essentiel pour le raffermissement des relations entre les peuples et un espace favorisant l'entente mutuelle, le rapprochement culturel et l'échange d'expertises", assurant à cet effet que la jeunesse représente "une force active dans l'établissement de ponts de communication et la consolidation de partenariats fondés sur le respect mutuel, au mieux des intérêts communs, à même de renforcer des relations de fraternité entre l'Algérie et la Tunisie".