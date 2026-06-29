Algérie: Hassani Cherif affirme que la prochaine étape exige un Parlement fort et une vision fondée sur un partenariat politique

Alger — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, a affirmé, samedi à Alger, que la prochaine étape exige un Parlement fort et une vision politique fondée sur un large partenariat, à même de contribuer au renforcement de l'action institutionnelle et d'accompagner les transformations actuelles.

M. Hassani Cherif a expliqué, lors d'un meeting animé à la Coupole du complexe olympique "Mohamed Boudiaf", dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives du 2 juillet, que cette échéance est une opportunité politique pour renforcer la confiance dans l'opération électorale.

Il a, en outre, estimé qu'elle est également l'occasion de "réaliser une mobilisation populaire générale autour des grands choix du pays et des enjeux de cette étape".

Et d'ajouter que le message de sa formation politique pour ces élections repose sur un programme politique porteur d'une "vision fondée sur un large partenariat politique visant à sécuriser le parcours du pays, à préserver sa souveraineté et à assurer son essor".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette vision s'appuie sur l'équation de "la confiance qui bâtit l'Etat et la souveraineté et protège la décision et l'essor qui façonne l'avenir", a-t-il souligné.

Le président du MSP a également insisté sur l'importance de renforcer l'édification d'"institutions légitimes et efficaces, d'un Parlement fort qui représente le peuple", et d'une "économie productive qui valorise le travailleur, l'investisseur, l'innovateur et le créateur".